Buses de la EMT y bicimad gratuitos a la vuelta de Semana Santa: estos son los días elegidos

¡Buenas noticias para los madrileños! Con la vuelta a la rutina tras la Semana Santa, los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid) serán gratuitos los días 7 y 8 de abril, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto.

Además, para los que prefieran las bicicletas para moverse por la urbe, los viajes de hasta treinta minutos en bicimad serán gratuitos durante 48 horas en las mismas fechas.

Esta medida estará vigente desde las 00:00 horas del martes hasta las 23:59 del miércoles, ha indicado este lunes en un comunicado el Ayuntamiento de Madrid.

Como es habitual, los viajeros deberán validar su título de transporte y, quienes no dispongan de uno, recibirán un billete sencillo sin coste por parte del personal de conducción.

El servicio de bicicletas también será gratuito durante 30 minutos los días 7 y 8 de abril / Ayuntamiento de Madrid

Una iniciativa para impulsar el transporte público

El sistema de bicicleta pública eléctrica, ya consolidado como una alternativa de movilidad, cuenta con 635 estaciones y 7.795 bicicletas distribuidas por los 21 distritos de la ciudad y ha superado los 13,7 millones de usos acumulados en 2025.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid busca reforzar el uso del transporte público y la bicicleta, reducir la dependencia del vehículo privado y avanzar hacia una movilidad más sostenible en la ciudad.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid busca reforzar el uso del transporte público y la bicicleta / Ayuntamiento de Madrid

Una treintena de períodos de gratuidad desde enero de 2021

La gratuidad se ha activado ya en los autobuses municipales en treinta ocasiones, sumando un total de 74 jornadas. Hasta la fecha, más de 82,70 millones de personas han usado el autobús durante los períodos de gratuidad, de los cuales 15,77 millones eran usuarios no habituales.

La estrategia comenzó en enero de 2021, en plena recuperación de la pandemia y tras el paso de la borrasca Filomena. Aquel año se activaron tres períodos (veintiuna jornadas en total) que atrajeron a 1,88 millones de viajeros no habituales, mientras que en 2022, la gratuidad se extendió a ocho períodos (quince jornadas) y superó los 4,40 millones de beneficiados.

Al año siguiente, 2023, la medida se activó en seis ocasiones (catorce jornadas) y dejó un récord: 1.801.203 viajeros el 2 de octubre, coincidiendo con la gratuidad del primer lunes del mes; en total, más de 3,84 millones de personas aprovecharon la iniciativa.

En 2024, la gratuidad se aplicó en cinco períodos (diez jornadas) y sumó 2.396.732 usuarios. La dinámica continuó en 2025, con siete períodos (12 jornadas) y 2.718.825 beneficiados. El 28 de noviembre, durante el Black Friday, se alcanzó el mejor dato en un período de gratuidad hasta ese momento: 1.944.021 usuarios. En 2026, la gratuidad se ha activado en dos jornadas de enero, con 525.503 usuarios favorecidos.

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Durante el año 2025, bicimad se incorporó a estas jornadas de gratuidad, beneficiando a los usuarios del contrato básico con un total de 219.156 viajes.