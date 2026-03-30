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El Ayuntamiento de Madrid espera que el Teatro Barceló se pueda reabrir en "las mejores condiciones" tras ponerse en venta
El Consistorio madrileño exigirá el cumplimiento de la normativa y favorecer el descanso vecinal en el Teatro Barceló, independientemente del uso que se le dé tras su reapertura
EP
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado este lunes que espera que el Teatro Barceló se pueda reabrir en "las mejores condiciones" tras ponerse en venta por parte de una consultora inmobilitaria, indicando que se hará cumplir la normativa de seguridad.
"Nosotros en el ámbito de este local, como en cualquier otro, lo que hemos hecho siempre y seguiremos haciendo es cumplir con la normativa de seguridad y hacer que se cumpla", ha destacado Sanz desde el distrito de Usera donde ha colocado la primera piedra para la construcción de una escuela infantil.
Savills ha sacado al mercado el emblemático edificio del Teatro Barceló, después de que el Consistorio ordenara en noviembre el precinto del espacio, que hasta entonces funcionaba como discoteca, por un período de un año, en el marco de un procedimiento relacionado con su licencia y tras no levantarse medidas cautelares.
En este sentido, Sanz hecho hincapié en que espera que se pueda reabrir "en las mejores condiciones" por ser un punto icónico para los que han viviendo en Madrid en los últimos años. "En todo caso, se dedique a lo que se dedique, nosotros exigiremos que se cumpla la normativa y que se favorezca el descanso vecinal", ha insistido la vicealcaldesa.
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