Alcobendas celebra su primera Feria de Abril con flamenco, sevillanas y espectáculo ecuestre

Alcobendas estrenará su propia Feria de Abril entre el 10 y el 12 de abril con una programación centrada en el baile, el cante y la cultura andaluza. El evento, organizado por el Ayuntamiento con la colaboración de asociaciones andaluzas de la ciudad, busca convertirse en un homenaje a las raíces de parte de su población y en una propuesta de ocio familiar.

Durante tres días, el Recinto Ferial del Parque de Andalucía se llenará de farolillos, música y actividades que incluyen espectáculos de baile flamenco, actuaciones de sevillanas, talleres participativos y degustaciones gastronómicas. La organización anima a los asistentes a acudir vestidos con trajes flamencos para reforzar el ambiente festivo.

Inauguración y primeras actuaciones

La inauguración tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 19:00 horas, con actuaciones de la Casa Regional de Andalucía de Alcobendas y un concierto de Lucía Ropero.

Sábado de talleres, concursos y 'tardeo flamenco'

El sábado 11, la feria abrirá desde las 12:00 horas. A lo largo de la jornada se celebrarán talleres de sevillanas y rumbas, a partir de las 13:30 horas, a cargo de la Peña Flamenca El Lavadero.

El programa continuará con el tardeo flamenco del grupo Entreteduendes, seguido por la actuación del coro rociero y el ballet de la Asociación Andaluza de Alcobendas a las 18:30 horas.

La jornada incluirá además un concurso de sevillanas y el concierto del grupo 'Cosas de Dos'. Como cierre, habrá sesiones musicales con distintos DJ, entre ellas una propuesta de techno flamenco el sábado por la noche.

Cartel de la primera Feria de Abril de Alcobendas. / Ayuntamiento de Alcobendas

Domingo con protagonismo ecuestre

El domingo estará marcado por el espectáculo ecuestre 'El arte de Andalucía a caballo de Carmelo Cuevas', centrado en la doma clásica y la alta escuela. La exhibición mostrará ejercicios como cabriolas, levadas, corbetas o piaffe, además de coreografías en las que un caballo baila sevillanas junto a una bailaora flamenca.

Ese mismo día, desde las 12:00 horas, continuarán las actividades con talleres de sevillanas, seguidos por la actuación en directo de David de Paloma a las 15.30 horas.

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La programación concluirá con un desfile de moda del grupo Sacamagro a las 17:30 horas y una sesión de DJ que pondrá el broche final a esta primera edición.