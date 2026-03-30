La Aemet activa el aviso amarillo por temporal este Martes Santo en Madrid: fuertes vientos en estas zonas de la comunidad

Si hay una preocupación que atormenta a los madrileños cuando llega la Semana Santa es el estado del tiempo. Este Martes Santo, 31 de marzo, aunque sea una jornada más tranquila dedicada principalmente a viacrucis y actos litúrgicos en parroquias, para muchas hermandades es un día clave de preparación y el tiempo es igual de importante.

Aviso amarillo por vientos

La Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) ha vuelto a activar el aviso amarillo por fuerte viento en la zona norte de la Comunidad de Madrid. En las Sierras de Guadarrama y Somosierra, zona de alerta, se espera que el cielo esté nuboso o muy nuboso, con nubes bajas, aunque podrán abrirse grandes claros durante la tarde y no se descartan precipitaciones a primeras horas. Y especial atención en las zonas expuestas y cotas altas porque se esperan rachas muy fuertes.

Aviso amarillo activado para Martes Santo en Madrid. / Aemet

En la capital la Aemet prevé que no se produzcan lluvias y que la jornada de Martes Santo esté marcada por el sol desde el inicio hasta el final del día. De hecho, el índice UV que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, se espera que alcance el nivel 6, naranja, considerado alto y por el cual se debe usar protección solar por posibles quemaduras. Aunque, eso sí, el viento soplará moderado.

Esta es la evolución de la intensidad del viento que espera la Aemet para la capital. / Aemet

Temperaturas en aumento

En la zona de aviso amarillo se espera que las temperaturas mínimas experimenten un moderado o notable ascenso y las máximas se mantengan con pocos cambios, aunque se producirán heladas débiles en cotas altas. En Guadarrama los termómetros variarán entre los 16 grados de máxima y los 5 grados de mínima y en Somosierra oscilarán entre los 11 grados de máxima y 1 grado de mínima.

En la capital la Aemet pronostica un ascenso térmico en el que los termómetros marcarán los 21 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima. Así se podrá disfrutar de una jornada de Martes Santo sin precipitaciones en la capital, aunque con notable viento con el que habrá que extremar la precaución en ciertas zonas de la comunidad.