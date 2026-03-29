Víctor Elías, el actor que tocó el cielo con 'Los Serrano' y descendió al infierno por culpa de las adicciones (propias y ajenas)

Casi todo el mundo recuerda a Víctor Elías como el hermano mediano de Los Serrano, pero el madrileño ha sido y es otras tantas cosas. Sobre todo es músico, un estupendo director musical, y ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes nombres y firmas del panorama español. “Desde que tengo uso de razón, he estado encima de un escenario o delante de una cámara, intentando contar historias y tratando de entretener y hacer feliz a la gente. Ser actor es una profesión maravillosa, una de las mejores que existen. No somos bomberos, no rescatamos de incendios a las personas, no curamos enfermedades, pero muchas veces siento que hacemos a la gente feliz; que tenemos la capacidad de hacer que nos planteemos, nosotros y los espectadores, cuestiones que quizá no habríamos pensado antes”, reflexionó hace unos años.

Nacido en 1991, Elías es hijo de artistas (su madre es la actriz Amelia Álvarez y su padre, el arpista Liberto Villagrasa) y, cuando solo contaba cinco años, uno de los mejores directores de teatro de España se quedó prendado con cómo hacía el tonto interpretando a un camarero. Esto lo llevó a verse actuando en el Teatro Real y, poco después, en el gran teatro romano de Mérida. Tras esas primeras actuaciones hubo otras y debutó en la tele con una serie, Ellas son así, en la que Neus Asensi hacía de su madre. Parecía que iba a ser un pelotazo pero un día, sin esperarlo, les dijeron a todos que el proyecto se cancelaba. “En ese momento, siendo tan crío, en mi cabeza hubo un clic, algo obvio: ‘Ostras, que esto se acaba. Esto tan bonito, este trabajo de tanta gente y que tiene tanto esfuerzo detrás, se acaba’. Esta profesión es efímera y suele construirse sobre proyectos efímeros”, contó un Elías que, en aquel momento, empezó a comprobar que, en su profesión, habría muchas cosas que no podía controlar.

Víctor Elías, en una capítulo de 'Los Serrano'. / ARCHIVO

Pese a todo ello, decidió que quería seguir siendo actor. Mientras interpretaba en una función de Mariana Pineda, entre bambalinas, encontró un piano que empezó a sentarse a aporrear de vez en cuando. Un día se acercó a él Carmen Conesa, que hacía de la heroína granadina, le dijo “Víctor, suave, esto se hace así”, le enseñó a tocar Muñequita linda, y el actor sintió que quería pasar el resto de su vida tocando el piano. Aunque a partir de entonces lo llamaron para muchas producciones y él intentaba cogerlas todas. “Mis padres insistían en que no hacía falta”, escribió en su autobiografía. “Pero ¿de verdad no hacía falta? Comenzaron las riñas en casa y, aunque a mis padres no les faltaba el trabajo, el mío era un curro sencillo, cómodo y, en ese momento, muy bien pagado”.

Mientras tanto, el teléfono seguía sonando y sonando. Lo llamaron para la obra de teatro Medea, para las series Javier ya no vive solo y Hospital Central, ambas emitidas en Telecinco, y también para la telenovela Géminis, donde el actor Juan Gea interpretaba a su padre. Poco después le ofrecieron un papel en Los Serrano, que a lo largo de sus ocho temporadas (2003-2008) tuvo una audiencia media de cinco millones de espectadores. En distintas entrevistas, Elías ha comentado que durante el complicado divorcio de sus padres, ambos con problemas de adicción, su personaje de Guille se convirtió en un refugio. Y también confesó algo mucho más duro: que con 13 años decidió denunciar a su madre para quitarle la custodia.

La familia de 'Los Serrano' en un encuentro por el 20 aniversario de su estreno en televisión. / EFE

“Es la decisión más difícil de mi vida, pero ya no podía más. Estaba borracha, tuvimos una bronca y los vecinos llamaron a la Policía”, contó a El Mundo. “Me dijeron que era menor y que si quería denunciar. Otras veces había dicho que no, pero esta vez me salió el sí casi sin pensar. Pasamos por un juicio durísimo, ella sacó la gran actriz que era, yo era un niño y todo aquello me venía grande... Mi padre, que había dejado de beber tras divorciarse, pensaba que le iban a dar la custodia, pero el juez hizo algo que me sorprendió y ahora sé que fue la mejor decisión: me mandó a vivir con mis tíos. Mi madre nunca me perdonó aquello”.

Bucar la soledad

Después de que Los Serrano acabara, a aquel Elías tan tocado le colocaron la etiqueta de juguete roto. Todavía se dejó ver en varias series más como Punta Escarlata o Isabel, y en obras de teatro como Fedra o Cinco horas con Mario, aunque ya entonces estaba convencido de que lo que más feliz le hacía era su faceta de músico. Por eso mismo se graduó en la Escuela de Música Creativa, empezó a ejercer de director musical de programas de televisión y grandes eventos, y se puso a trabajar con artistas como Pablo López, Edurne, Coti, Taburete, Fran Perea (su hermano mayor en Los Serrano) o Ana Guerra (con quien por cierto se casó hace algo más de un año). Precisamente fue en una fiesta de una de aquellas series donde probó la cocaína por primera vez a los 20 años.

Macarena García y Víctor Elías, en 'Punta Escarlata'. / ARCHIVO

"A esa edad yo no sabía lo que era salir de fiesta, no había bebido una copa siquiera”, ha contado el que es primo segundo de la reina Letizia. “Es curioso porque, aunque todo empezó como algo social, de salir y estar con gente, lo que fui buscando a la larga con la droga era la soledad. Pasaba tanto tiempo queriendo agradar, caerle bien a todo el mundo para que no me falte el trabajo y con un miedo atroz a no tener dinero que acabé usando la cocaína para lo contrario, para quedarme solo. Era mi momento de aislarme en un baño o en mi casa. Nadie venía ahí a decirme: ‘Mira, el de Los Serrano’. No reniego de la serie, pero he hecho otra carrera, tengo otra vida... Me ha jodido hasta trabajos por estar tocando el piano en un momento íntimo del concierto de otro artista y que se pongan a gritar ‘¡Guille!’. Ese artista no te vuelve a llamar, lógicamente”.

El proceso de desintoxicación

En esa época, su cobijo eran el piano y la droga. Lo demás le sobraba. Hasta que un día, aquel barco a la deriva entendió que no podía seguir así y aceptó entrar en un centro de desintoxicación. Varias recaídas después, la última el día de 2022 en que murió su madre, consiguió encauzar su vida. “Pero tener claro que la adicción es una enfermedad incurable es la única manera de tratar con ella y no volver a lo oscuro. Siempre seré un adicto”, cuenta el artista, que en 2023, tras varios años sin actuar, le comentó a su amigo Fran Perea que le apetecía interpretar algo basado en su historia. Así fue como nació la pieza teatral Yo sostenido, sonata para juguete roto, escrita por el dramaturgo Pablo Díaz Morilla. Desde la editorial Planeta vieron la obra y, tras eso, les pareció una estupenda idea contar esta historia también en un libro.

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La autobiografía llegó a las librerías a finales de 2024, en la misma época en la que Elías se casó con la cantante Ana Guerra, sin duda uno de sus mayores apoyos. “Con estas entrevistas me están volviendo miedos que tenía ya olvidados”, comentó él en una de las entrevistas promocionales, cuando le preguntaron si sentía que con el libro perdía el control de una historia que hasta ese momento compartía en el teatro a un público más cercano. “Esto ahora ya es muy grande, pero no me voy a echar atrás. Este soy yo y esta ha sido mi vida. Ni puedo cambiar nada, ni va a cambiar nada que la gente lo sepa. También hay una parte de reivindicación al compartir la historia. No estoy muerto por no salir en la tele, ni por suerte me han matado otras cosas. No estoy acabado, como músico me va mucho mejor de lo que me iría cómo actor”.