Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa en MadridEsperanza AguirreMadringBernabéuRosalíaMahouCercanías C-5Línea 10 de MetroBazar Arribas
instagramlinkedin

TEMPORAL

El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento

Se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 59 km/h a partir de las 21 horas

Una cinta anuncia zona restringida tras cerrar el parque de El Retiro.

Una cinta anuncia zona restringida tras cerrar el parque de El Retiro. / Gustavo Valiente / EP

EP

MADRID

El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas desde el mediodía de este domingo por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en sus redes sociales.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 59 km/h a partir de las 21 horas.

El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.

La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.

Noticias relacionadas

El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: 'No lo sabíamos, pero siempre emociona
  2. Mahou se consolida como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo
  3. Metro de Madrid se despide de Santiago Bernabéu: la estación cambia de nombre y este será el nuevo
  4. Una de las mejores pizzerías del mundo está en en la capital y ya ha conquistado a Aitana y a Luis Zahera: un viaje a Nápoles sin salir de Madrid
  5. Toledo tuvo uno de los palacios más lujosos de España hasta que su propietario lo voló con dinamita
  6. La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
  7. Los regentes del quiosco Catalino se presentarán a concurso para mantener su churrería en el Parque de la Vega: 'Tendremos que poner una velita
  8. Semana Santa en Alcalá: horario y recorrido de la procesión que sale el Viernes de Dolores

El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento

El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento

Iberia inaugura el vuelo directo Barajas-Newark y amplía a tres la frecuencia diaria entre Madrid y Nueva York

Iberia inaugura el vuelo directo Barajas-Newark y amplía a tres la frecuencia diaria entre Madrid y Nueva York

La nueva parada 'foodie' de los madrileños en Marbella está en Puente Romano: así es La Petite Maison

La nueva parada 'foodie' de los madrileños en Marbella está en Puente Romano: así es La Petite Maison

Tres detenidos en Madrid por robar libros de la empresa donde trabajaba uno de ellos y venderlos en Wallapop

Tres detenidos en Madrid por robar libros de la empresa donde trabajaba uno de ellos y venderlos en Wallapop

¿Es posible convertir la contaminación en energía en forma de combustible? Una investigación del campus de Toledo sueña con ello

¿Es posible convertir la contaminación en energía en forma de combustible? Una investigación del campus de Toledo sueña con ello

La historia jamás contada del imperio de las joyas Cartier: de Wallis Simpson a Liz Taylor y Jackie Kennedy

La historia jamás contada del imperio de las joyas Cartier: de Wallis Simpson a Liz Taylor y Jackie Kennedy

Michel, entrenador del Girona: "El deporte profesional no es bueno para la salud mental, pero yo me alejo de esa parte"

Michel, entrenador del Girona: "El deporte profesional no es bueno para la salud mental, pero yo me alejo de esa parte"

"Pasé a ser una niña de nueve años casada con un hombre que me consideraba de su propiedad"

"Pasé a ser una niña de nueve años casada con un hombre que me consideraba de su propiedad"