TEMPORAL
El Retiro y otros ocho parques de Madrid cierran este domingo por las fuertes rachas de viento
Se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 59 km/h a partir de las 21 horas
EP
El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad han cerrado sus puertas desde el mediodía de este domingo por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en sus redes sociales.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento que alcanzarán máximas de hasta 59 km/h a partir de las 21 horas.
El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares.
La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles.
El Consistorio informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
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