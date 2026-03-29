DOMINGO DE RAMOS
SUCESO EN MADRID
Rescatada una escaladora en Torrelodones tras sufrir una caída en una zona de difícil acceso
El GERA de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y una enfermera del Summa 112 intervinieron en el rescate y la herida fue trasladada al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda
Madrid
El Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid ha rescatado este sábado a una escaladora que había sufrido una caída en el municipio de Torrelodones.
La accidentada se encontraba en una zona de difícil acceso, por lo que los efectivos de rescate se desplazaron hasta el lugar junto a una enfermera del Summa 112. Allí atendieron a la mujer, que presentaba un esguince de tobillo, según ha informado Emergencias 112.
Una vez estabilizada, la escaladora fue evacuada en helicóptero de la zona en la que se encontraba. Posteriormente, una ambulancia del Summa 112 la trasladó al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda.
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