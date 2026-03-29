La Procesión de las Siete Palabras volverá a recorrer Madrid este Lunes Santo: horario y ruta prevista

Nueva jornada de actividades para celebrar la Semana Santa en Madrid. Si bien el Domingo de Ramos estuvo marcado por una decena de procesiones, la programación para el Lunes Santo resulta más ligera para los madrileños.

A pocos días de las fechas fuertes de esta semana, la capital deleita a locales y extranjeros con un calendario para todos los públicos entre los que, además de procesiones, se encuentran conciertos, conferencias y actos religiosos.

Solo hay una procesión programada para el Lunes Santo en Madrid / EFE

Música en la capital este Lunes Santo

La jornada de este lunes 30 de marzo estará marcada por un concierto a cargo de Camerata Lírica: 'Réquiem de Mozart'. Tendrá lugar en el distrito de Villaverde sobre las 20.30 horas, en la Parroquia San Clemente Romano.

Madrid y sus cofradías

La capital también ofrece a los ciudadanos una conferencia dedicada a los principales focos de imaginería religiosa en España, con especial atención a Andalucía, Castilla y Madrid.

Información clave Lugar: Auditorio del Centro Cultural Galileo Distrito: Chamberí Hora: 19.00 horas

Varias personas en una procesión en Madrid / EUROPA PRESS

La única procesión este Lunes Santo en Madrid

A las 20.00 de la tarde será el turno de la procesión de las Siete Palabras, que partirá desde la Parroquia Nuestra Señora de las Delicias (Arganzuela). Procesionará la imagen del Santísimo Cristo del Camino. La indumentaria prevista es de hábito y capa de color blanco roto y capirote rojo.

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Por otro lado, el recorrido de la procesión será el siguiente: Parroquia Nuestra Señora de las Delicias → paseo de las Delicias → calle Cáceres → calle Batalla del Salado → calle Ciudad Real → paseo de las Delicias → parroquia.