El palacio de los diamantes que sobrevivió a la Legión Cóndor y hoy es una de las grandes joyas de Castilla-La Mancha

Llega uno de los momentos más esperados por los madrileños. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y eso significa que la mayor parte de la población tratará de escaparse a algún pueblo lejano para recargar las pilas y afrontar una nueva semana.

Si eres una de esas personas pero, por el contrario, todavía no te has decidido por ningún rincón en específico, has de saber que en pleno centro de Guadalajara, el Palacio del Infantado impone desde la distancia.

A poco más de una hora de Madrid, su fachada de puntas de diamante atrapa la luz y cambia de relieve según avanza el día, como si la piedra multiplicara su volumen a cada paso. Es una imagen difícil de confundir y una de las estampas monumentales más reconocibles de la ciudad.

Uno de los conjuntos más importantes de Guadalajara

Construido a finales del siglo XV, fue la gran obra impulsada por Íñigo López de Mendoza y figura entre los conjuntos más importantes de Guadalajara. Su historia atraviesa varios momentos decisivos: la construcción entre 1480 y finales del siglo XV, la reforma desarrollada entre 1570 y 1580, la destrucción sufrida durante la Guerra Civil y la restauración acometida en los años sesenta. Mirarlo hoy también implica pensar en todo lo que ha sobrevivido entre una fecha y otra.

La fachada principal sigue siendo su rasgo más inconfundible. Las puntas de diamante talladas en piedra le dan una personalidad única dentro de la arquitectura civil castellana, y sobre la puerta destacan las figuras que sostienen el escudo de los Mendoza, la familia ligada a su origen y esplendor. Al acercarse, la piedra transmite esa mezcla de precisión decorativa y contundencia monumental que convierte la entrada en uno de los momentos más impactantes de la visita.

La herida de 1936 y el museo que guarda en su interior

Antes de la guerra, el inmueble fue sede de la sección femenina del Colegio de Huérfanos del Ejército. Incautado por la FAI al inicio de la contienda, fue bombardeado e incendiado por los aviones de la Legión Cóndor el 6 de diciembre de 1936. Aquel ataque lo dejó arrasado y abrió una larga etapa de abandono antes de su recuperación posterior.

Tras décadas de deterioro, el conjunto volvió a ocupar un lugar central en Guadalajara. Desde 1973 alberga el Museo de Guadalajara, inaugurado en 1838 y considerado el museo provincial más antiguo de España. Entrar en su interior permite pasar de la gran arquitectura nobiliaria a un recorrido por colecciones de Bellas Artes, Arqueología y Etnografía.

Entre las piezas destacadas del museo figura el Sepulcro de doña Aldonza de Mendoza, una obra anónima realizada hacia 1525 en alabastro y considerada uno de los mejores ejemplos de la escultura funeraria del gótico final castellano, con rasgos que ya anuncian el Renacimiento.

A ello se suma la Espada de antenas atrofiadas hallada en la necrópolis de Alcuneza, en Sigüenza, una pieza clave del armamento celtibérico de la Edad del Hierro en la Meseta. También sobresale el colgante en forma de hoja en oro procedente del yacimiento de Recópolis, en Zorita de los Canes, una muestra delicadamente trabajada de la orfebrería vinculada a la ciudad visigoda fundada por Leovigildo en honor de Recaredo.

Cruzar la plaza y plantarse frente a su fachada sigue teniendo algo de aparición repentina: primero destacan los volúmenes, luego el dibujo de la piedra y, al final, la sensación de estar ante un lugar que sigue ordenando la ciudad siglos después.

Noticias relacionadas

Cómo llegar Ubicación: Plaza de España, 13 Municipio: Guadalajara Uso actual: sede del Museo de Guadalajara Horario: martes a domingo de 10.00 a 14.00 horas (del 16 de junio a 15 de septiembre)

Si lo tuyo son las escapadas cerca de la capital y los lugares tranquilos y con mucho encanto, este pequeño rincón de Guadalajara es tu destino ideal. Tardarás menos de una hora y media en llegar y te quedarás asombrado con su riqueza cultural, gastronómica y natural.