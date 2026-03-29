La nueva parada 'foodie' de los madrileños en Marbella está en Puente Romano: así es La Petite Maison

Para el turista madrileño, Marbella hace tiempo que dejó de ser solo playa, hotel y paseo nocturno. También es mesa. Y pocas mesas tienen hoy tanta capacidad de atracción como las de Puente Romano, que acaba de sumar una nueva pieza a su colección gastronómica con la apertura de La Petite Maison, el icónico restaurante nacido en Niza. El movimiento no es menor: Madrid se mantiene como el segundo mercado nacional emisor de viajeros hoteleros a la provincia de Málaga, con 317.218 viajeros entre enero y noviembre de 2025, el 16% del total nacional, según Turismo Costa del Sol.

La Petite Maison abre en Puente Romano Marbella y suma un nuevo reclamo gastronómico en la Milla de Oro. / Cedida

Ese dato ayuda a entender por qué aperturas como esta interesan tanto al viajero madrileño. Puente Romano no se vende solo como alojamiento de lujo, sino como un auténtico polo gastronómico: el complejo hotelero se presenta oficialmente como un destino con más de 20 restaurantes y bares, con nombres como Nobu, Cipriani, GAIA, Leña de Dani García (también con parada en la capital) o Sea Grill alrededor de una escena de restauración que funciona durante todo el año. En otras palabras, "hay mucho visitante nacional que ya no va solo a pernoctar, sino a comer, cenar o regalarse una experiencia concreta", explica Sergio Gómez Estefan, director corporativo de Marketing en Puente Romano Beach Resort, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La Petite Maison abrió sus puertas el 27 de marzo en primera línea de mar dentro de Puente Romano Marbella, con un formato que combina restaurante, bar y piscina de aire Riviera. La casa, fundada por Nicole Rubi hace más de tres décadas, traslada a la Costa del Sol ese universo de joie de vivre, elegancia luminosa y cocina mediterránea refinada que la convirtió en referencia en la Costa Azul. El restaurante opera todos los días, de 13:00 a 00:00 horas.

Chef Yiannis Kioroglou en La Petite Maison Cannes y ahora en Puente Romano. / Cedida

El plan perfecto para el madrileño que baja a Marbella a comer bien

La clave está en el tipo de experiencia que propone. No habla solo de alta cocina, sino de una sobremesa larga, de cóctel al atardecer y de esa idea tan marbellí —y tan apetecible para el visitante de Madrid— de convertir una comida en plan de día. Un recorrido que va del almuerzo a la noche, con bar de autor, sesiones de DJ al caer el sol y una piscina con tumbonas y camas balinesas a pocos pasos del mar. Más que un restaurante de hotel, se posiciona como uno de esos lugares a los que se va expresamente a disfrutar.

Puente Romano refuerza su perfil como destino gastronómico con la llegada de La Petite Maison. / Cedida

Qué se come en La Petite Maison Marbella

La carta mantiene la esencia que ha hecho reconocible a la marca, "sin grandes cambios": cocina mediterránea de producto, técnica ligera y platos clásicos que funcionan casi como señas de identidad. Entre ellos aparecen el filete de lubina Nicole style, los escargots de Bourgogne, los rigatoni con trufa o la lubina a la sal para dos, en una propuesta pensada para compartir y para prolongar la mesa sin prisas. Todo encaja con esa sofisticación amable que busca ser exclusiva sin resultar rígida.

La apertura refuerza el tirón de Marbella como escapada gastro habitual para el público madrileño. / Cedida

La llegada de La Petite Maison no solo suma un nombre más al mapa de Marbella; refuerza la idea de que Puente Romano se ha convertido en un destino gastronómico en sí mismo. El resort agrupa una concentración poco habitual de marcas internacionales y conceptos propios, algo que explica por qué cada vez más viajeros españoles, y especialmente madrileños, lo incorporan a su hoja de ruta aunque no duerman allí. Para muchos, la escapada ya no consiste en reservar habitación, sino mesa. Y hacerlo, además, en un lugar donde la discreción forma parte del atractivo: Puente Romano lleva años ligado a una clientela de alto perfil, entre celebridades, grandes deportistas y nombres clave de la gastronomía, en un complejo concebido casi como un pequeño pueblo andaluz, donde las calles y los distintos alojamientos se distribuyen y se nombran con guiños a localidades malagueñas.

En noviembre de 2025, por ejemplo, Donald Trump Jr. se alojó allí junto a Bettina Anderson y un amplio dispositivo de seguridad; el madrileño Ale Galán ha competido en sus instalaciones durante la Reserve Cup Marbella; por su club de tenis han pasado figuras como Novak Djokovic y John McEnroe; y el resort fue también escenario del homenaje a Martín Berasategui por sus 50 años de trayectoria, una cita que reunió a chefs como Ramón Freixa, Diego Guerrero, Dani García, Paco Morales, Ricard Camarena, Quique Dacosta, Ángel León, Joan Roca, José Carlos García, entre otros.

La Petite Maison desembarca en Marbella con una propuesta que une sofisticación, producto y estilo de vida mediterráneo. / Cedida

Con Marbella ya calentando motores de cara a la temporada alta, La Petite Maison entra en escena con el tipo de propuesta que mejor funciona en ese ecosistema: reconocible, aspiracional y pensada para disfrutarla con tiempo.

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Para el público madrileño, que lleva años convirtiendo la Costa del Sol en una de sus grandes escapadas de verano, esta apertura tiene todos los ingredientes para convertirse en parada fija: vistas al mar, cocina con sello Riviera y el respaldo de uno de los complejos culinarios más potentes del sur de Europa.