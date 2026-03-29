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REFORESTACIÓN

La plaza de Tirso de Molina sumará 22 árboles tras una reforma de 3 millones que encara su recta final

El Ayuntamiento prevé concluir esta primavera la remodelación, que busca mejorar la accesibilidad, ampliar aceras y aumentar la sombra en el entorno

Archivo - Render de la plaza de Tirso de Molina en la que se ve cómo quedará tras su rehabilitación

Archivo - Render de la plaza de Tirso de Molina en la que se ve cómo quedará tras su rehabilitación / AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Gloria Barrios

Madrid

La plaza de Tirso de Molina afronta la fase final de su remodelación con una intervención centrada en mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad ambiental del espacio. Según ha detallado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, el proyecto permitirá incorporar 22 nuevos árboles, elevando la masa arbórea total hasta los 62 ejemplares.

La actuación, con una inversión de 3 millones de euros, estará concluida esta primavera, tras varios meses de obras en uno de los enclaves más transitados del distrito Centro.

Eliminación de barreras y reorganización del espacio

Entre las principales intervenciones destaca la eliminación de los muros que fragmentaban la plaza, sustituidos por barandillas permeables. Este cambio busca generar un espacio más continuo, accesible y seguro para peatones.

Además, se ha ampliado la acera norte, donde se concentran la mayoría de los locales comerciales y las dársenas de autobuses, con el objetivo de mejorar la movilidad peatonal y la convivencia de usos.

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Actuación integrada en la renovación del entorno

La reforma de Tirso de Molina se enmarca en un conjunto de actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento en el distrito Centro para reorganizar espacios urbanos deteriorados y estrechamente conectados entre sí. Entre ellos se incluyen la plaza Matute, la calle Cruz —ya finalizada— y la plaza y el aparcamiento de Jacinto Benavente, actualmente en ejecución. La intervención supone la actualización integral de la plaza dos décadas después de su última rehabilitación, realizada en 2006.

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