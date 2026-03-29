Madrid lanza nuevas ayudas de hasta 50.000 euros para startups científicas y tecnológicas

La Comunidad de Madrid ha activado una nueva edición del programa DeepTech Madrid, una línea de ayudas destinada a fomentar la creación de startups basadas en investigación científica y tecnológica. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 20 de abril.

Según ha informado el Gobierno regional, estas subvenciones buscan facilitar tanto la puesta en marcha como la consolidación de proyectos innovadores, con una financiación que puede alcanzar los 50.000 euros por iniciativa.

Madrid concentra actualmente más de 350 compañías deeptech surgidas de su red de universidades y centros de investigación. Estas empresas son titulares de patentes y licencias que les permiten recuperar la inversión en innovación.

Tres líneas de financiación

El programa, dotado con cerca de 2 millones de euros para un periodo de tres años, se estructura en tres líneas de ayudas diferenciadas.

La primera está dirigida a proyectos emprendedores impulsados por científicos, investigadores y profesionales vinculados a instituciones con actividad científica en la región. El objetivo es facilitar la creación de nuevas startups con alto componente innovador. Cada proyecto seleccionado recibirá 5.000 euros para su lanzamiento.

Las otras dos líneas están orientadas a empresas ya constituidas desde el 1 de enero de 2016, con domicilio social y fiscal en la Comunidad de Madrid, que acrediten un elevado grado de innovación y base científica. En estos casos, las ayudas ascienden a 50.000 euros, destinadas bien a la elaboración de un plan de crecimiento o al impulso de la comercialización de productos.

Balance de convocatorias anteriores

En las dos ediciones anteriores del programa se han presentado más de 180 propuestas de proyectos y startups deeptech, de las cuales 80 han recibido apoyo.

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De estas iniciativas, el 30% ha dado lugar a la creación de nuevas empresas con alto potencial, mientras que el resto continúa en fases de validación tecnológica y desarrollo de su modelo de negocio.