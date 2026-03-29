Madrid amplía a 660 las plazas de voluntariado internacional para jóvenes este verano: cómo apuntarse

Madrid da un salto en su programa de voluntariado juvenil internacional. La región ofertará este verano un total de 660 plazas en el extranjero, un 164% más que hace un año, para participar en iniciativas que se celebrarán entre julio y septiembre en 31 países de Europa, Asia y América.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años y se desarrollará entre los meses de julio y septiembre en un total de 31 países repartidos entre Europa, Asia y América.

Proyectos sociales, culturales y medioambientales

Según ha informado el Gobierno regional, los campos abarcan distintas áreas de actuación como el cuidado del patrimonio histórico, artístico y cultural, la protección del medio ambiente, la reconstrucción o la intervención social.

La iniciativa está coordinada por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Juventud, y tiene como objetivo "fortalecer los valores de convivencia y solidaridad con la realización de trabajos de contenido social que reviertan en beneficio de la comunidad".

Europa, Asia y América: los destinos

En Europa, los campos se desarrollarán en Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Portugal, Serbia, España y Suecia. La oferta asiática incluye Turquía, India, Armenia, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia. En América, los destinos disponibles serán Colombia y México.

El programa incluye alojamiento, manutención y actividades de ocio y tiempo libre. El precio oscila entre los 110 y 121 euros, en función de la edad de los participantes, mientras que el transporte hasta el destino corre por cuenta de los jóvenes.

Campos de voluntariado en España

Además de la oferta internacional, la Comunidad de Madrid organiza 12 campos de voluntariado de carácter nacional. Cuatro son de gestión directa —dos de arqueología en Rascafría y dos medioambientales en Cercedilla— y otros ocho se desarrollan mediante subvenciones a municipios y entidades sin ánimo de lucro.

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Entre estos destacan iniciativas como ‘Mirada Compartida: Cine entre Generaciones’, en San Lorenzo de El Escorial, y ‘Arte Comunitario contra la Soledad No Deseada’, en Torrelaguna.