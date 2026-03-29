Isa florece en clave japonesa: el plan gastro de Madrid que celebra Sakura con menú, cócteles y whisky

Hay temporadas que se anuncian con una fecha en el calendario y otras que entran por los sentidos. La primavera, en Isa Restaurant & Cocktail Bar, llega en forma de ostra helada, algodón de azúcar rosa, whisky japonés y cócteles que huelen a flor, fruta y viaje.

'The Red Room', icono de Isa Restaurant & Cocktail Bar. / Cortesía de Four Seasons Hotel Madrid

Del 30 de marzo al 19 de abril, el espacio madrileño vuelve a abrazar Sakura, la tradición japonesa que celebra la floración de los cerezos, y lo hace con una propuesta que va mucho más allá del adorno estacional: un menú temático, una carta efímera de cócteles y dos citas especiales que convierten la experiencia en una pequeña escapada a Japón sin salir de la ciudad.

En una ciudad donde cada semana estrena tendencia, Isa apuesta por algo más difícil: construir una experiencia con relato. No se trata solo de vestir la primavera de rosa, sino de traducirla en sabores, texturas y rituales. La idea funciona porque conecta con esa esencia tan japonesa de lo bello y lo fugaz: celebrar lo que dura poco, precisamente porque es efímera.

Un menú que sabe a primavera

El corazón de esta edición de Sakura está en un menú especial disponible por 55 euros por persona, diseñado para recorrer los colores, aromas y matices de la temporada. La propuesta arranca con una ostra con kakigori de sakura, un bocado delicado y refrescante que marca desde el inicio el tono del viaje.

Después llegan el crudo de salmón curado con remolacha y cebollita encurtida y el Kaiju Roll, elaborado con cangrejo de concha blanda, arroz de aguacate y un cremoso acebichado de sakura. El recorrido continúa con uno de los platos más vistosos del menú, el pink bao de costilla de cerdo con salsa bulgogi, antes de dar paso a una picaña de wagyu con puré de coliflor que aporta más profundidad y carácter.

El final, como no podía ser de otra manera, busca el efecto sorpresa. Árbol de Sakura es un postre concebido como homenaje visual a la floración del cerezo: base crujiente de cacao, ganache de vainilla, compota y sorbete de cereza, rematados con una nube de algodón de azúcar rosa que evoca la copa del árbol en flor. Un cierre escénico, goloso y muy pensado para dejar recuerdo.

Cuatro cócteles para beberse Japón

La primavera también se sirve en copa. Durante las tres semanas de celebración, Isa suma a la experiencia una carta efímera de cuatro cócteles de autor creados por Miguel Pérez junto a The House of Suntory. Cada uno interpreta el universo Sakura desde un ángulo distinto: notas florales, toques frutales, ingredientes japoneses y una mirada contemporánea.

Entre las propuestas aparece Kyoto Bloom, con whisky Toki, vermouth Mancino Sakura, flor de saúco y bitters de naranja.

'Kyoto Bloom' y 'Pandan Pandan' son los nuevos cócteles de Isa Restaurant & Cocktail Bar. / Cedida

Le sigue Cherry Blossom, una mezcla de ginebra Roku con licor de cereza y fresa. Más sedoso y envolvente resulta Pandan Pandan, con ginebra Roku, pandan, arroz y banana. Y para quienes prefieren un perfil más tropical, Tokyo Hana Punch mezcla ron Brugal 1888, banana, coco y piña.

Tokyo Hana Punch y Cherry Blossom, nuevos cócteles en Isa Restaurant & Cocktail Bar. / Cedida

No son simples acompañamientos del menú, sino una extensión del relato. La barra aquí no acompaña: cuenta su propia historia.

Una noche para descubrir el arte del kumiko

La programación especial de Sakura incluye además una cita singular el 13 de abril, cuando Isa dedicará una velada al kumiko, la técnica tradicional japonesa de carpintería que ensambla delicadas piezas de madera en patrones geométricos sin utilizar clavos.

La experiencia permitirá a los asistentes crear su propia pieza en un taller creativo, y se completará con una cata de whisky junto a The House of Suntory. Todo ello irá acompañado de un menú especial de maridaje con bocados como cornete de atún con crème fraîche trufada, pani puri de steak tartar de wagyu con salsa holandesa y un final dulce de chocolate intenso, cereza y pimienta.

Es, probablemente, la parte más diferencial de toda la programación: un paso más allá del menú estacional para convertir la visita en una inmersión estética y cultural.

Un cierre con acento internacional

La despedida llegará el 19 de abril con un turno de invitados abierto al público protagonizado por Sentaku Izakaya, uno de los proyectos japoneses más interesantes de Bolonia. El equipo invitado compartirá barra con Isa en una noche pensada para celebrar el cruce entre culturas, ciudades y formas de entender la coctelería.

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Entre las creaciones previstas figuran Ikigai, con gin Roku, haba tonka, sirope de topinambur y sake de yuzu; Bakeneko, con ron Brugal 1888, sirope de plátano y chirivía, shio koji y bitters umami japoneses; y Hachi, con whisky Hibiki Harmony, soda de té genmaicha, alga kombu, miel y bitters umami. La noche se completará con un plato especial llegado directamente desde la ciudad italiana.