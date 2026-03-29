Descubre este balneario de estilo toscano a menos de dos horas de Madrid: aguas curativas en un entorno de arte mudéjar

La ciudad de Madrid nunca se detiene y de vez en cuando el cuerpo pide un respiro. Aunque a veces se piensa que para relajarse del día a día hay que hacer un viaje largo, sin embargo; a menos de dos horas de la capital, entre viñedos y campos dorados, en la provincia de Valladolid se esconde un refugio, donde el tiempo parece detenerse.

En el municipio de Olmedo hay un antiguo convento mudéjar del siglo XII que se ha reconvertido en un hotel balneario. En concreto, se trata del antiguo convento de Sancti Spiritus, una construcción de muros gruesos, claustros silenciosos y arcos de ladrillo que hoy son ocupados por un hotel de cuatro estrellas lleno de luz y comodidades.

Este balneario es perfecto en cualquier estación del año. / Castilla Termal Olmedo

Así es el balneario de Olmedo

Donde paseaban las monjas que habitaron el convento, se mueven ahora viajeros en albornoz y chanclas en busca de calma, quienes se alojan en habitaciones repartidas entre la parte histórica y otra más contemporánea, integrada de forma discreta. Todo ello rodeado de jardines cuidados, con rosales y cipreses, rincones perfectos para leer, charlar o simplemente relajarse.

Y en el corazón del complejo se encuentra el spa, donde se conserva el ladrillo, las bóvedas y la piedra que transportan al visitante a un lugar que podría ser perfectamente la toscana italiana. A través de la luz que entra por los ventanales, el atardecer y el agua cristalina que rodea al espacio crea una estampa de paisaje italiano.

Disfruta de un entorno natural ideal para relajarse. / Castilla Termal Olmedo

El secreto de sus aguas termales

Cuenta la leyenda que bajo el convento de Sancti Spiritus había aguas con poderes curativos. Ocho siglos después, tras haber sido declaradas aguas mineromedicinales, termales y de utilidad pública, estas aguas se recomiendan tanto para técnicas termales como en la elaboración de cosmética.

Por esta razón, la experiencia en el spa de Olmedo no es un simple baño, sino que es un ritual. Quizá no sean curativas, pero seguro que te proporcionarán un enorme bienestar. Además, el balneario cuenta con zonas de hidromasaje, chorros cervicales e incluso pequeños jacuzzis integrados y también cuenta con un circuito de contrastes. Eso sí, todo integrado en un diseño que mantiene vivo el legado mudéjar.

En un enclave de vinos

El balneario está ubicado en plena tierra de vinos blancos, frescos y aromáticos, elaborados sobre todo con la uva verdejo. Y no es un vino cualquiera, sino que tienen la Denominación de Origen Rueda. Así lo muestran en el restaurante del propio hotel, donde trabajan con los productos más locales: combinan los platos tradicionales castellanos con propuestas más modernas para todo tipo de gustos.

Disfruta en este patio de la gastronomía local. / Castilla Termal Olmedo

Y es que el encanto del balneario de Olmedo no se limita en sí al propio hotel, sino que es la mezcla entre sus siglos de historia y el entorno de encanto que lo rodea. Un lugar donde reina la tranquilidad, una calma que se refleja en sus calles, plazas y vecinos. Sin duda es la escapada ideal para poner pausa al bullicio de la capital.