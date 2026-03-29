La Aemet amplía el aviso amarillo por viento a toda el área metropolitana de Madrid y lo prolonga hasta el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Comunidad de Madrid, que este domingo afecta no solo a la Sierra, sino también al área Metropolitana y al corredor del Henares.

El aviso permanece activo hasta las 21:00 horas de este domingo, con previsión de rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Ante esta situación, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ya ha informado a los ayuntamientos y organismos implicados.

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid ha activado las medidas recogidas en el protocolo de parques por riesgo alto de afección al arbolado y ha determinado el cierre de parques debido a un nivel de riesgo alto.

Nuevo episodio desde el lunes por la noche

Además, la Aemet ha advertido de un nuevo episodio de viento a partir del lunes a las 21:00 horas. En este caso, las rachas podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora, especialmente en la zona de la Sierra.

Ante la previsión de viento, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución y evitar transitar por zonas arboladas. También aconsejan retirar de balcones y terrazas aquellos objetos que puedan caer a la vía pública.

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Asimismo, se insiste en la importancia de aumentar la precaución al volante, especialmente en vías expuestas a rachas fuertes.