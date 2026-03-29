Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa en MadridEsperanza AguirreMadringBernabéuRosalíaMahouCercanías C-5Línea 10 de MetroBazar Arribas
instagramlinkedin

EL TIEMPO

La Aemet amplía el aviso amarillo por viento a toda el área metropolitana de Madrid y lo prolonga hasta el lunes

Las rachas alcanzarán hasta 70 km/h este domingo y podrían llegar a 80 km/h desde la noche del lunes en la Sierra

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la

Archivo - Una mujer con el pelo y la chaqueta movidos por el viento, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta roja en Madrid por fuertes vientos provocados por la borrasca Ciarán. En la / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Gloria Barrios

Madrid

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la Comunidad de Madrid, que este domingo afecta no solo a la Sierra, sino también al área Metropolitana y al corredor del Henares.

El aviso permanece activo hasta las 21:00 horas de este domingo, con previsión de rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Ante esta situación, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ya ha informado a los ayuntamientos y organismos implicados.

Como consecuencia, el Ayuntamiento de Madrid ha activado las medidas recogidas en el protocolo de parques por riesgo alto de afección al arbolado y ha determinado el cierre de parques debido a un nivel de riesgo alto.

Nuevo episodio desde el lunes por la noche

Además, la Aemet ha advertido de un nuevo episodio de viento a partir del lunes a las 21:00 horas. En este caso, las rachas podrían llegar hasta los 80 kilómetros por hora, especialmente en la zona de la Sierra.

Ante la previsión de viento, los servicios de emergencia recomiendan extremar la precaución y evitar transitar por zonas arboladas. También aconsejan retirar de balcones y terrazas aquellos objetos que puedan caer a la vía pública.

Noticias relacionadas

Asimismo, se insiste en la importancia de aumentar la precaución al volante, especialmente en vías expuestas a rachas fuertes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: 'No lo sabíamos, pero siempre emociona
  2. Mahou se consolida como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo
  3. Una de las mejores pizzerías del mundo está en en la capital y ya ha conquistado a Aitana y a Luis Zahera: un viaje a Nápoles sin salir de Madrid
  4. Metro de Madrid se despide de Santiago Bernabéu: la estación cambia de nombre y este será el nuevo
  5. Toledo tuvo uno de los palacios más lujosos de España hasta que su propietario lo voló con dinamita
  6. La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
  7. Los regentes del quiosco Catalino se presentarán a concurso para mantener su churrería en el Parque de la Vega: 'Tendremos que poner una velita
  8. Semana Santa en Alcalá: horario y recorrido de la procesión que sale el Viernes de Dolores

La Aemet amplía el aviso amarillo por viento a toda el área metropolitana de Madrid y lo prolonga hasta el lunes

La Aemet amplía el aviso amarillo por viento a toda el área metropolitana de Madrid y lo prolonga hasta el lunes

Israel ha matado a 700 palestinos desde que acordó el último alto el fuego en Gaza, según Hamas

Israel ha matado a 700 palestinos desde que acordó el último alto el fuego en Gaza, según Hamas

Dos presos de la cárcel barcelonesa de Brians 2 intentan escapar subiendo al tejado de la prisión

Dos presos de la cárcel barcelonesa de Brians 2 intentan escapar subiendo al tejado de la prisión

Carlos Sainz lanza un serio aviso a la F1 y la FIA: "Si nos escuchan, harán cambios"

Carlos Sainz lanza un serio aviso a la F1 y la FIA: "Si nos escuchan, harán cambios"

El calvario de ser fan de un ídolo pop en 2026

El calvario de ser fan de un ídolo pop en 2026

Muere el expresidente de Argelia Liamine Zéroual, figura clave durante la guerra civil

Muere el expresidente de Argelia Liamine Zéroual, figura clave durante la guerra civil

Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "España actúa con coherencia y no renuncia a sus principios"

Sánchez reivindica ante la militancia el 'No a la guerra': "España actúa con coherencia y no renuncia a sus principios"

Maduro afirma estar "bien y firme" desde Nueva York y reclama diálogo en Venezuela

Maduro afirma estar "bien y firme" desde Nueva York y reclama diálogo en Venezuela