TRANSPORTE
Los trenes de la C-5 de Cercanías iniciarán y finalizarán recorrido en Atocha desde este sábado hasta el 6 de abril
Este domingo 29 los trenes de C-2, C-7 y C-8 de Guadalajara y Alcalá sentido Atocha no paran en Santa Eugenia y Vallecas hasta 8:15 horas
EP
Los trenes de la línea C-5 de la red de Cercanías de Madrid (Móstoles-Humanes) iniciarán y finalizarán su recorrido en la estación de Atocha desde este sábado día 28 hasta el próximo 6 de abril, ambos incluidos.
Una modificación en la línea que se produce con motivo de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías para ampliar la capacidad en beneficio de las líneas C-3 y C-4, según ha explicado Renfe.
De este modo, durante esos diez días los trenes de la C-5 con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada iniciarán y finalizarán servicio en Atocha. Así, los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C- 5 en esta estación.
Desde la compañía ferroviaria se ha apuntado que se ha elegido las fechas de Semana Santa para que la afectación a los viajeros sea la menor posible ya que se prevé una menor afluencia de viajeros.
Afectaciones este domingo en C-2, C-7 Y C-8
De forma paralela, por obras en la infraestructura, el 29 de marzo los trenes de las líneas C-2, C-7 y C-8 procedentes de Guadalajara y Alcalá de Henares sentido Atocha no efectuarán parada en las estaciones de Santa Eugenia y Vallecas hasta las 8.15 horas.
Los viajeros que deseen apearse en esas estaciones pueden bajarse en El Pozo y hacer el trayecto inverso, sentido Alcalá/Guadalajara, donde los trenes sí paran en Vallecas y Santa Eugenia.
Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales ("X"), así como el canal de WhatsApp.
- Pedro Almodóvar, en el punto de mira: su lujosa vivienda de 400 metros cuadrados en Madrid genera debate frente a su marcado discurso social
- La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: 'No lo sabíamos, pero siempre emociona
- Una de las mejores pizzerías del mundo está en en la capital y ya ha conquistado a Aitana y a Luis Zahera: un viaje a Nápoles sin salir de Madrid
- Toledo tuvo uno de los palacios más lujosos de España hasta que su propietario lo voló con dinamita
- Entramos en la casa que Marta López vende en Pozuelo: 6 dormitorios, 5 baños... y valorada en 1,3 millones de euros
- Mahou se consolida como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo
- La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
- Es oficial, el programa Hábitat Madrid abre su plazo de inscripción: más de 400 actividades gratuitas para disfrutar de la primavera en la capital