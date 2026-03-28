La semana de la Torrija: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por la torrija más ricas de Madrid disponible en cuatro sabores

La Semana Santa no es solo el periodo más intenso del año litúrgico, sino que también se celebra algo muy especial con lo que alegrar al paladar: es la temporada de torrijas. El postre de la Cuaresma por excelencia del que no se sabe en certeza cuál es su origen, pero del que se dice que se remonta a la Edad Media. Nadie imaginó que un plato tan simple del siglo XV tuviera tanta importancia ahora mismo.

Es hora de rendir homenaje a este dulce, que antes se asociaba a momentos de hambre, tiempos difíciles y problemas económicos, pero que ahora se disfrutan como uno de los placeres más destacados cuando llegan estas fechas del año. En Madrid se esperan largas colas en esta pastelería, que además de ofrecer la torrija tradicional, sorprende con tres sabores más de lo más especial.

Esta es la mejor torrija de Madrid

En pleno corazón de la capital, en ubicaciones como Hermosilla, Valdebebas, Chamberí o Pozuelo, entre otros, se encuentra una pastelería llena de encanto, que desde que abrió sus puertas ha logrado conquistar al público.

Esta es la torrija clásica de La Hermosita. / La Hermosita

En La Hermosita van más allá de la clásica receta de torrija de pan, leche con canela en rama, piel de limón, huevo y azúcar con canela para ese rico acabado final. Su carta ofrece variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos: de crema tostada, pistacho y de bombón Rocher, para que los más atrevidos experimenten la tradicional receta de una forma más innovadora.

¿Dónde se puede comprar?

La pastelería que nace con la premisa de que lo natural es sinónimo de calidad, tiene en Madrid varios locales a los que podrás acudir. En la capital encontrarás la cafetería en Centro, Hortaleza, Chamartín, República Dominicana, Chamberí, Retiro y Salamanca. También podrás probar este dulce en el número 20 de la Avenida de Europa, en Pozuelo de Alarcón.

Torrija de bombón Rocher de La Hermosita. / La Hermosita

Los precios de las torrijas varían según el sabor. En el caso de la clásica, el precio es de 3,30 euros, la de crema tostada cuesta 4,50 euros y las de pistacho y bombón Rocher cuestan 5,30 euros. Ya sabes, si buscas celebrar de forma especial esta Semana Santa en Madrid, tienes una parada obligatoria. Y es que ya sea para sorprender a alguien o a ti mismo, no hay excusa: elige tu sabor favorito y disfruta del dulce más delicioso de la capital.