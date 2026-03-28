COMUNIDAD DE MADRID
Seis heridos, uno grave, tras el incendio de una cocina en Alalpardo
Los bomberos rescataron a una mujer de 45 años del interior de la vivienda, la de mayor gravedad, que sufrió una intoxicación de humo
EFE
Seis personas han resultado heridas tras el incendio de una cocina en una vivienda de un edificio de la calle Perales, 15, en la localidad madrileña de Alalpardo.
Según ha informado esta tarde Emergencias 112, de las seis personas una ha resultado herida de gravedad, dos leves y otras tres han sido dadas de alta en el lugar.
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron al lugar, donde rescataron a una mujer de 45 años del interior de la vivienda -la de mayor gravedad- que sufrió una intoxicación de humo. Tras el rescate y extinguieron el incendio.
El SUMMA112 también ha trasladado a las dos hijas de la herida más grave con intoxicación leve al Hospital Infanta Sofía. Y a otros tres vecinos dados de alta en el lugar.
La Guardia Civil se encarga de las investigaciones.
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