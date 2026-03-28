Restaurada la Iglesia de San Sebastián tras dos años de obras

La Comunidad de Madrid ha finalizado las obras de restauración de la Iglesia de San Sebastián, una intervención que ha durado dos años y ha supuesto una inversión de 560.000 euros.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha visitado esta mañana este templo, ubicado en la calle Atocha de la capital, una iglesia de estilo Barroco del siglo XVI, que fue reconstruido en la Posguerra y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1969.

Durante la visita, De Paco Serrano ha señalado que los trabajos se han realizado con cargo a la subvención concedida por la Comunidad a la Provincia Eclesiástica de Madrid, siendo promovidas desde el Arzobispado.

"Entre las prioridades del Gobierno regional está la conservación del rico patrimonio histórico-cultural de Madrid, un importante legado cuyo cuidado y restauración constituyen un deber de las administraciones, instituciones y ciudadanos", ha remarcado.

Finaliza la restauración de la Iglesia de San Sebastián. / Comunidad de Madrid

La reforma ha estado centrada en las zonas reconstruidas tras la Guerra Civil, tanto en fachadas como cubiertas. Así, se ha renovado el tejado, fijado elementos metálicos en contrafuertes y restaurado las carpinterías y el conjunto del pináculo con la cruz, además del pequeño campanario y la campana. En el atrio y el interior del templo han sido limpiadas y pintadas las zonas afectadas por las humedades de cubiertas.

También se ha ejecutado todo el sistema de evacuación de aguas de cubiertas, tanto los canalones como las bajantes, revisando la red de saneamiento, limpiando las fachadas y consolidando las fábricas de ladrillo, sellando las fisuras en las zonas enfoscadas. Por su parte, las vidrieras han sido recuperadas y se han repuesto los vidrios rotos. Asimismo, algunos recercados de piedra caliza de las ventanas que estaban pintados han vuelto a su estado original, al igual que los zócalos de las fachadas, y se han eliminado numerosos grafitis.

Y el San Sebastián de la fachada y su hornacina de granito han sido limpiados, así como la cerrajería, rejas y puerta de la calle San Sebastián y carpinterías han sido restauradas, al igual que las placas informativas de la portada de la Calle Atocha.

La antigua iglesia de San Sebastián fue construida entre 1554 y 1578 por el maestro de obras Antonio Sillero, y restaurada en el siglo XVIII por Juan Bautista Monegro y Teodoro Ardemans. El templo original fue bombardeado en 1936, desapareciendo casi en su totalidad. Del proyecto de reconstrucción se encargó Francisco Íñiguez Almech en 1943, abriéndose nuevamente en 1959.

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