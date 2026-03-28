La psicóloga que explica el éxito de Rosalía entre los jóvenes: "Les está dando un lenguaje nuevo para entender lo que sienten"

Arranca la cuenta atrás para la llegada de la gira de Rosalía a Madrid y lo que genera la llegada de la artista a la capital no es solo expectación musical. Rosalía es una de esas artistas que no solo se escucha, sino que se interpreta, se proyecta y, sobre todo, se siente. Su último lanzamiento, LUX, no se percibe como un simple disco, sino como un fenómeno emocional que ya ha despertado análisis, lecturas e interpretaciones en torno a sus letras y su universo simbólico. Una nueva etapa en la que la artista conecta en especial con una generación que busca entender lo que siente.

"Su fuerza está en que activa nuestras emociones más primarias sin tener que pasar por el filtro de la razón", así lo explica Ana Galán, psicóloga especializada en ansiedad y regulación emocional, quien apunta que Rosalía no solo expresa lo que siente, sino que lo amplifica y lo convierte en un lenguaje en el que muchos jóvenes logran reconocerse.

Rosalía, durante el concierto de Lyon. / EFE

“La música de Rosalía no solo se escucha: se siente”, dice Galán. La artista suele mezclar lo visceral del flamenco con sonidos actuales, creando ese factor sorpresa y una intensidad que el cuerpo reconoce antes que la mente. La artista busca transmitir más que un mensaje musical, una experiencia emocional que conecta de manera directa con quienes la escuchan. La psicóloga detalla: “Su universo emocional se mueve constantemente entre la vulnerabilidad y el poder”. Además, añade, sus letras muestran una identidad por fabricar que conecta directamente con los jóvenes porque refleja exactamente su momento vital.

La fuerza de la vulnerabilidad

En una sociedad dominada por la imagen de la perfección, la exposición emocional de Rosalía legítima lo que muchos sienten, pero no entienden. “Cuando se muestra frágil, valida sentimientos que muchos jóvenes aún no saben nombrar: tristeza, vacío, inseguridad, deseo o contradicción. Al hacerlo, rompe con ese ideal irreal de vida perfecta y abre un espacio donde lo imperfecto también tiene valor", sostiene Galán.

Esto genera en aquellos que la escuchan identificación y alivio en el pensamiento: “Entonces, piensan que lo que sienten no sólo les sucede a ellos”, asegura la especialista. Al humanizar su figura, bajando la guardia puntualmente, asegura Galán, "su público también lo hace”.

Rosalía en el concierto de Lyon. / ARCHIVO

La canción La Perla habla sobre relaciones tóxicas y el apego. Desde la psicología se entiende como poner nombre a lo que muchas veces se vive desde la confusión. La música en este caso “funciona como espejo”, asegura la experta. “A veces, uno no se da cuenta de que está en una relación dañina hasta que escucha su propia historia en una canción”, dice Ana Galán. A veces en la música está la clave para identificar patrones, validar emociones y dar el primer paso hacia la toma de conciencia.

Además, en Magnolias, Rosalía habla sobre la pérdida: “Hablar de la muerte de esta forma no debilita al que escucha, al contrario. Ayuda a madurar emocionalmente y a entender que la pérdida también forma parte de nuestra identidad”.

Concierto de Rosalia en Lyon. / Lux Tour

Convertir la herida en relato

El disco LUX puede funcionar casi como un espejo emocional. “Un trabajo como éste ayuda porque pone nombre a lo que muchos jóvenes no saben expresar. Al escuchar sus letras, se produce una validación: el oyente siente que su dolor es real y que está permitido sentirlo”, explica Galán.

Ana Galán, psicóloga especializada en ansiedad y regulación emocional, dirige un equipo de profesionales. / Cedida

Rosalía no solo canta o interpreta, sino que convierte la emoción en relato y ofrece un lenguaje que permite a toda una generación reconocerse y procesar sus sentimientos. Quizá ese es el efecto más potente de la música: “Es el punto de partida que te permite sentir, pero la transformación verdadera viene después, cuando lo que has sentido se entiende, se habla y se trabaja”.