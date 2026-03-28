Madrid se llena de música en Semana Santa: ¿quién canta las saetas en las procesiones de la capital?

Hace ya dos siglos, Antonio Machado las describía como las "cancioncillas que tiene por principal objeto traer a la memoria del pueblo algunos pasajes de la pasión y muerte de Jesucristo". Hoy, las saetas siguen siendo una parte fundamental de las tradiciones religiosas de la capital, especialmente durante el periodo de Pascua, acompañando el paso de las imágenes en procesión y frecuentemente desde un balcón bajo.

A lo largo de la Semana Santa Madrileña, que abarcará desde el próximo domingo 29 de marzo (Domingo de Ramos) y hasta el próximo sábado 4 de abril (Sábado Santo), serán varios los artistas que con su voz, continuarán con esta costumbre desde diversos balcones de la ciudad. En total, tres cantaoras y cuatro cantaores pondrán banda sonora a los pasos mientras recuerdan con sentimiento la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Este año el punto de partida de la Semana Santa madrileña será Puente de Vallecas / TURISMO MADRID

Domingo de Ramos (29 de marzo)

La cantaora flamenca granadina Esperanza Garrido, estará a cargo de las saetas que tendrán lugar el domingo 29 de marzo, también conocido como Domingo de Ramos. Galardonada con el prestigioso Premio Canal Sur de la Saeta de Oro 2025, Esperanza cuenta con una carrera consolidada y un estilo peculiar que fusiona el flamenco clásico con otros sonidos. Esta reconocida voz andaluza acompañará desde el Balcón de la Casa de la Villa la procesión de la Borriquita a las 16:30 horas, la procesión del silencio a las 17:30 horas y la procesión de los estudiantes a las 18:00 horas.

La cantaora granadina Esperanza Garrido, durante su actuación ganadora desde el púlpito del templo de San Jerónimo / Pepe Marín

🎤 Esperanza Garrido 📍Desde el Balcón de la Casa de la Villa, Plaza de la Villa, s/n 📅 Procesión de la Borriquita a las 16:30 horas, la procesión del silencio a las 17:30 horas y la procesión de los estudiantes a las 18:00 horas el Domingo de Ramos

Miércoles Santo (1 de abril)

Desde el Balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, Juanelo será el intérprete encargado de acompañar la procesión del Cristo de los Gitanos a las 21:00 horas el Miércoles Santo. De familia flamenca, este cantaor cuenta con más de 10 años de carrera profesional y ha sido galardonado con premios como la Venencia Flamenca al cante. Reconocido por su interpretación de saetas, está muy vinculado a la tradición de la Semana Santa.

Juanelo cuenta con canciones propias como 'Sueño Roto' o 'Barca de Lunares' / AIE Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España

🎤 Juan Juanelo 📍Desde el Balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, Puerta del Sol, 7 📅 Procesión del Cristo de los Gitanos a las 21:00 horas el Miércoles Santo

Jueves Santo (2 de abril)

El Jueves Santo, Ismael de la Rosa, conocido artísticamente como Ismael 'El Bola', acompañará la procesión de Jesús el Pobre a las 19:30 de la tarde desde el Balcón de la Casa de la Villa. Perteneciente a la familia de los Fernández de Triana, este cantautor descendiente de la tradición artística de Curro Fernández es conocido por su gran compás y voz flamenca.

Ismael de la Rosa, más conocido como 'El Bola' / AIE Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España

🎤 Ismael de la Rosa 📍Desde el Balcón de la Casa de la Villa, Plaza de la Villa, s/n 📅 Procesión de Jesús el Pobre a las 19:30 horas el Jueves Santo

Posteriormente, desde el Balcón del Hotel Moderno, Saray Muñoz, reconocida cantaora, compositora y saetera española pondrá su voz al servicio de la procesión de Jesús del Gran Poder y la Macarena a las 21:15 horas desde el Balcón del Hotel Moderno. Hija de Tina Muñoz, perteneciente al legendario dúo "Las Grecas", Saray es además la cantaora oficial del Ballet Nacional de España. Junto a ella, y poniendo fin a la jornada, Ismael se unirá a la procesión e interpretará desde el Balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol una saeta a las 21:30 horas de la noche.

Saray Muñoz es la cantaora oficial del Ballet Nacional de España / Ballet Nacional de España

🎤 Saray Muñoz e Ismael de la Rosa 📍Desde el Balcón del Hotel Moderno, Calle del Arenal 2 y desde el Balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, Puerta del Sol, 7 📅 Procesión de Jesús del Gran Poder y la Macarena a las 21:15 horas y a las 21:30 horas del Jueves Santo respectivamente

Viernes Santo (3 de abril)

Será la voz de Fernando Caballo, proyectada desde el Balcón de la Casa de la Villa la que acompañe a la procesión de los Siete Dolores a las 21:00 horas y a la procesión del Cristo de los Alabarderos a las 21:15 horas. Tras once años en la Escuela de Saetas de Sevilla, este reconocido saetero y cantaor flamenco llega a Madrid como parte de la programación musical del municipio.

Fernando Caballo es una figura habitual en los balcones de Semana Santa / Universidad Complutense de Madrid

🎤 Fernando Caballo 📍Desde el Balcón de la Casa de la Villa, Plaza de la Villa, s/n 📅 Procesión de los Siete Dolores a las 21:00 horas y a la procesión del Cristo de los Alabarderos a las 21:15 horas del Viernes Santo

A las 21:50 horas y desde el balcón de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, José 'El Berenjeno', representante de la joven generación del barrio de La Plazuela, entonará su saeta frente a la procesión del Encuentro de la Virgen de la Soledad y Jesús de Medinaceli. Considerado una promesa de la tradición jerezana, el cantautor adoptó el nombre 'El Berenjeno' para honrar la memoria de su abuelo, Alfonso Carpio 'El Berenjeno'.

Festival Cultural Flamenco de Guarromán, Jaén / José "El Berenjeno" en Facebook

🎤 José 'El Berenjeno' 📍Desde el Balcón de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Calle Alcalá, 16 📅A las 21:50 horas frente a la procesión del Encuentro de la Virgen de la Soledad y Jesús de Medinaceli el Viernes Santo

Por último, a las 22:15 horas y desde el Balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, Lucía Beltrán, ganadora del primer premio del Festival Internacional de las Minas de la Unión en 2022, podrá fin a la jornada del Viernes Santo frente a la procesión del Divino Cautivo.

Lucía Beltrán, nacida en 2004, ya se ha consolidado como una cantaora y artista / AIE Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España

🎤 Lucía Beltrán 📍Desde el Balcón de la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, Puerta del Sol, 7 📅 A las 22:15 horas del Viernes Santo acompañará con una saeta la procesión del Divino Cautivo

Sábado Santo (4 de abril)

Será esta misma cantautora quien se encargará de cerrar la programación de la Semana Santa Madrileña. Con su voz, Lucía cerrará las actuaciones saeteras desde el Balcón de la Plaza de la Villa a las 18:30 horas del sábado santo, frente a la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente.