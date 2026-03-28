Hasta diez procesiones para este Domingo de Ramos en Madrid: La Borriquita, Los Estudiantes, Procesión del Silencio...

Madrid ya disfruta de la Semana Santa. La capital ha dado el pistoletazo de salida a una de las fechas más esperadas del año, donde tradición, música y fervor se unen en un amplio abanico de actividades.

Y es que este año la Comunidad vivirá su Semana Santa con más de una treintena de procesiones recorriendo sus calles desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. Además, también volverán las emotivas saetas cantadas desde balcones emblemáticos por reconocidos artistas flamencos, junto con una amplia programación de conciertos y actos religiosos.

Este Domingo de Ramos se esperan decenas de actividades y procesiones en la capital, pasando desde localizaciones tan emblemáticas como la Catedral de la Almudena a distritos como Barajas o Villaverde. A continuación, la programación prevista para el 29 de marzo.

Imagen del Cristo del Camino / ANTONIO CASTRO

Conciertos el Domingo de Ramos en Madrid

Aunque las procesiones sean el plato fuerte durante la Semana Santa en toda la península ibérica, lo cierto es que no hay que dejar de disfrutar del calendario de actividades que ha preparado la Comunidad para estas fechas. La jornada del 20 de marzo se verá marcada por la música con una actuación de la Banda de Palio de Juventudes Musicales.

Información práctica Lugar: Parroquia San Pedro Advíncula Distrito: Villa de Vallecas Hora: 17.30 horas

Actos religiosos el Domingo de Ramos en Madrid

Antes de dar paso a las procesiones, tendrá lugar la bendición de las palmas y la celebración de la eucaristía, ambas en el mismo lugar y a la misma hora.

Información clave Lugar: Iglesia de San Pedro Apóstol Distrito: Barajas Hora: 12.00 horas

Procesiones en varios distritos de Madrid

Cuatro procesiones tendrán lugar en el distrito de Villaverde. Saldrán una tras otra, pero desde diferentes localizaciones y distintos recorridos. La primera saldrá desde la Parroquia San Jaime Apóstol sobre las 10.00-11.30 horas. El recorrido previsto es: Parroquia San Jaime Apóstol (calle Juan José Martínez Seco, 54) → calle Esperanza Macarena → calle Eduardo Minguito → calle Leonor Góngora → regreso a la parroquia.

La segunda procesión comenzará desde la Parroquia de San Andrés Apóstol sobre las 11.00-11.30 horas. El recorrido previsto es: Plaza Mayor de Villaverde → calle Oxígeno → calle Doctor Pérez Domínguez → calle Oxígeno → Parroquia de San Andrés Apóstol.

La tercera partirá desde la Parroquia San Clemente Romano sobre las 11.45-12.30 horas. El recorrido previsto es: parque de la avenida de la Felicidad con calle Coalición → calle Coalición, 17 → entrada en la parroquia de San Clemente Romano.

La cuarta y última procesión saldrá desde la Parroquia María Madre del Amor Hermoso sobre las 12.00-13.15 horas. El recorrido que realizará será el siguiente: calle de Estefanita esquina con calle Bario → calle Bario → calle Berrocal → calle Calcio → calle Miguel Solas → calle Ruperto Santos → calle Mica → calle Potasa → calle Vicente Carballal, 11 → parroquia.

Procesión del Niño Jesús

Después será el turno de la procesión del Niño Jesús en la Iglesia de San Pedro Apóstol (Barajas), sobre las 12.00 horas.

Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita)

Desde la Catedral de la Almudena saldrá el Domingo de Ramos Nuestro Padre Jesús del Amor (La Borriquita), sobre las 15.15 horas. Procesionarán las imágenes de Nuestro Padre Jesús del Amor y Nuestra Madre y Señora de la Anunciación. La indumentaria prevista es de túnica de cola de color blanco con fajín rojo. Además, tendrá lugar una saeta en Plaza de la Villa, interpretada por Esperanza Garrido aproximadamente a las 16.30 horas.

El recorrido será el siguiente: salida desde la Catedral de la Almudena → calle Bailén → calle Mayor → calle Sacramento → calle Cordón → Plaza de la Villa → calle Mayor → calle Ciudad Rodrigo → Plaza Mayor → calle de la Sal → calle Postas → calle Esparteros → calle Mayor → Puerta del Sol → calle del Carmen → calle Tetuán → calle Preciados → calle Rompelanzas → calle Mesonero Romanos → cruce de Gran Vía → calle Mesonero Romanos → calle Desengaño → calle Barco → calle Muñoz Torrero → calle Valverde → calle Colón → Plaza de San Ildefonso → Iglesia de San Ildefonso.

Procesión de la Borriquita, en Madrid / ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

Nuestro Padre Jesús del Perdón (Procesión del Silencio)

Desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe (Centro) partirá Nuestro Padre Jesús del Perdón (procesión del Silencio) sobre las 15.30 horas. La imagen que procesionará será Nuestro Padre Jesús del Perdón y la indumentaria prevista es de túnica morada, capa blanca y capirote morado. También tendrá lugar una saeta en Plaza de la Villa interpretada por Esperanza Garrido sobre las 17.30 horas.

El recorrido previsto para la procesión es: salida de la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, calle Atocha 87 → entorno de la Parroquia de San Nicolás → entorno de la Parroquia de Santa Cruz → Basílica de San Miguel → Plaza de la Villa → calle Mayor → calle Bailén → Catedral de la Almudena → Plaza de Santiago → calle Milaneses → calle Mayor → calle Ciudad Rodrigo → Puerta del Sol → Plaza de Santa Ana → calle Cervantes → calle San José.

Procesión del Silencio, en Madrid / EFE

Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón (Los Estudiantes)

Después será el turno del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón (Los Estudiantes), que saldrá desde la Basílica Pontificia de San Miguel (Centro) a las 17.45 horas. Procesionan las imágenes del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón y de María Santísima Inmaculada Madre de la Iglesia. La indumentaria prevista es de túnica de cola de color negro con cinturón ancho de esparto. A las 18.00 horas, Esperanza Garrido interpretará una saeta en Plaza de la Villa.

El recorrido de la procesión será el siguiente: Basílica Pontificia de San Miguel → calle del Cordón → Plaza de la Villa → calle Mayor → calle Ciudad Rodrigo → Plaza Mayor → calle de la Sal → calle Postas → calle Mayor → Puerta del Sol → calle Carretas → calle San Ricardo → calle del Correo → calle Pontejos → calle Marqués Viudo de Pontejos → calle Esparteros → Plaza de Santa Cruz → Plaza de la Provincia → calle del Salvador → calle Concepción Jerónima → calle Toledo → Colegiata de San Isidro → calle San Bruno → calle Grafal → Plaza de Puerta Cerrada → calle San Justo → Basílica Pontificia de San Miguel.

Procesión del Santísimo Cristo de la Fe y del Perdón 'Los Estudiantes', Madrid / EUROPA PRESS

Santísimo Cristo de la Fe y la Salud

El Santísimo Cristo de la Fe y la Salud saldrá desde el Hospital Niño Jesús (Retiro) a las 17.00 horas. Procesionará la imagen del Cristo de la Fe y la Salud. La indumentaria prevista es de túnica blanca con el escudo de la hermandad bordado y cíngulo de color oro.

El recorrido previsto es: calle Pío Baroja, puerta trasera del Hospital Niño Jesús → avenida de Menéndez Pelayo → calle O'Donnell → calle Narváez → calle Doce de Octubre → avenida de Menéndez Pelayo → calle Pío Baroja.

Noticias relacionadas

Procesión de San Juan

La jornada del Domingo de Ramos cerrará con la procesión de San Juan, que partirá desde el entorno parroquial de San Pedro Apóstol (Barajas) a las 18.30 horas.