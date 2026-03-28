El plan con niños en Madrid que convierte una sala en un mundo de aire, color e instalaciones gigantes

Algunas exposiciones se observan en silencio, a cierta distancia; otras, en cambio, invitan a recorrerlas sin prisa y dejarse envolver. Euphoяia – Art is in the Air pertenece claramente a esta segunda categoría. La nueva propuesta del Balloon Museum desembarca en el Escenario Puerta del Ángel, en la Casa de Campo, con una premisa tan sencilla como sugerente: hacer del aire el elemento central de una experiencia artística de gran formato. El resultado es un plan especialmente pensado para familias que buscan algo distinto con niños, donde predominan las instalaciones inmersivas, el color, las formas y una constante sensación de sorpresa que acompaña todo el recorrido.

La muestra puede visitarse del 28 de marzo al 6 de septiembre y reúne 14 instalaciones de gran formato firmadas por artistas como Philippe Parreno, Martin Creed, Karina Smigla-Bobinski, Rafael Lozano-Hemmer, A. A. Murakami o Hyperstudio. Lejos de la exposición tradicional, aquí la frontera entre obra y público se diluye en un recorrido donde la interacción y el descubrimiento ocupan el centro de la experiencia. Más que avanzar de sala en sala, la propuesta invita a atravesar ambientes, detenerse, observar y participar.

Un plan familiar entre arte hinchable e imaginación

Uno de los puntos fuertes de Euphoяia está en su capacidad para conectar con el público infantil sin dejar de lado la dimensión artística del proyecto. El material inflable, tan asociado al juego y a la infancia, se convierte aquí en un medio expresivo que da forma a instalaciones de fuerte impacto visual y emocional. Esa combinación hace que el recorrido funcione a la vez como exposición contemporánea y como plan familiar con un componente muy sensorial.

La muestra plantea nuevas formas de encuentro a través del arte y explora posibilidades ligadas a la creación plástica experimental. Todo sucede en un entorno donde lo etéreo parece desafiar a lo tangible, con piezas que juegan con la escala, la percepción y el movimiento. Para los niños, esa lógica se traduce en una experiencia muy directa, casi física, donde el arte no se contempla solo como algo que se mira, sino también como algo que se vive.

Una experiencia inmersiva para pasar horas

Tras su paso por ciudades como Nueva York, Londres, Roma, Barcelona o París, el proyecto aterriza en Madrid después de haber superado los siete millones de visitantes. Ese recorrido internacional ayuda a entender la dimensión de una propuesta que se ha consolidado como uno de los formatos expositivos pop más reconocibles de los últimos años. En esta edición madrileña, el aire actúa no solo como recurso visual, sino también como hilo conductor de una experiencia que busca provocar sorpresa, libertad y juego.

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Para quienes buscan en Madrid un plan con niños que rompa con lo de siempre, Euphoяia logra reunir en una sola visita una combinación poco frecuente: arte contemporáneo, piezas de gran formato, participación activa y un entorno concebido para impactar desde el primer momento. Entre estructuras hinchables, recorridos envolventes y escenarios de gran escala, la propuesta convierte la visita cultural en una experiencia dinámica, cercana y especialmente fácil de disfrutar en familia.