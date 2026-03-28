Móstoles impulsa el deporte local con más de 350.000 euros en ayudas para clubes y atletas de élite

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado un nuevo programa de subvenciones que supera los 350.000 euros, destinado a respaldar tanto a deportistas de alto nivel como a clubes y asociaciones deportivas del municipio. La iniciativa, gestionada a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad, busca reforzar el tejido deportivo local y fomentar la excelencia competitiva.

El plan contempla, por un lado, una línea de ayudas dirigida a clubes y entidades deportivas federadas de la ciudad para la temporada 2025-2026. Estas subvenciones tienen como objetivo facilitar su participación en competiciones oficiales, al menos de ámbito autonómico, así como apoyar la organización de eventos deportivos dentro del término municipal.

Además, el consistorio ha previsto becas específicas para deportistas de alto rendimiento empadronados en Móstoles. Con ellas se pretende acompañar su desarrollo profesional, reconocer su esfuerzo y destacar su papel como referentes para las nuevas generaciones, al tiempo que contribuyen a proyectar la imagen de la ciudad tanto dentro como fuera de España.

El alcalde, Manuel Bautista, ha subrayado la importancia de estas ayudas como parte de una estrategia más amplia: “Este impulso refleja nuestra apuesta por el deporte en todos sus niveles, desde la base hasta la élite, como un pilar fundamental para la cohesión social. Queremos seguir avanzando hacia nuestro objetivo de consolidarnos como Ciudad Europea del Deporte 2026”.

El plazo para solicitar estas subvenciones permanecerá abierto durante 20 días hábiles a partir del 30 de marzo, periodo en el que los interesados deberán presentar la documentación requerida.

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Con este paquete de ayudas, Móstoles refuerza su compromiso con el desarrollo deportivo, apostando por un modelo que combina participación, rendimiento y visibilidad, con la mirada puesta en su proyección a nivel nacional e internacional.