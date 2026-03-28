EN PLENA REMODELACIÓN
Metro de Madrid se despide de Santiago Bernabéu: la estación cambia de nombre y este será el nuevo
La estación de Metro Bernabéu, que triplicará su tamaño y será accesible, estará lista en 2027, coincidiendo con aniversarios del Real Madrid, tras una inversión de 66 millones de euros
Las obras de la nueva estación de Metro Santiago Bernabéu (Línea 10), que abrirá en 2027 coincidiendo con los aniversarios del Real Madrid y su estadio, siguen su marcha. Con una inversión de 66 millones de euros, la estación triplicará su tamaño y será completamente accesible, con 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas.
Una vez entre en funcionamiento, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación, que mejorarán la calidad del servicio y la experiencia de los viajeros.
Cortes hasta final de año
La futura estación va a multiplicar por tres el espacio disponible, (las aobras ahora mismo están al 35% del desarrollo), pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a tener unos 12.400 metros, se espera que así pueda dar cabida al tráfico de aficionados los días de partido y sea una infraestructura clave de cara al Mundial 2030: se esperan los días de partido más de 34 mil pasajeros.
De hecho, la Línea 10 de Metro de Madrid, que une Hospital Infanta Sofía con Puerta del Sur, cerrará desde este sábado el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco por las obras que se están ejecutando en la estación de Santiago Bernabéu. La interrupción afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco y se mantendrá así hasta finales de año.
Nuevo nombre
Eso sí, aunque la fecha clave para la inauguración será el 6 de marzo, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid, los cambios ya se van notando. Y es que la estación, que se inauguró en 1982 para el Mundial de fútbol llamándose Lima, pasando luego a llamarse Santiago Bernabéu, dejará atrás esa denominación.
La estación seguirá la misma línea de la estrategia del Real Madrid con el cambio de naming del estadio, y se desprenderá del nombre de Santiago para simplemente denominarse por el apellido: se llamará Bernabéu.
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