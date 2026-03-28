Metro de Madrid se despide de Santiago Bernabéu: la estación cambia de nombre y este será el nuevo

Las obras de la nueva estación de Metro Santiago Bernabéu (Línea 10), que abrirá en 2027 coincidiendo con los aniversarios del Real Madrid y su estadio, siguen su marcha. Con una inversión de 66 millones de euros, la estación triplicará su tamaño y será completamente accesible, con 12 ascensores y 24 escaleras mecánicas.

Una vez entre en funcionamiento, será una de las más modernas de la red, ya que está previsto la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación, que mejorarán la calidad del servicio y la experiencia de los viajeros.

Cortes hasta final de año

La futura estación va a multiplicar por tres el espacio disponible, (las aobras ahora mismo están al 35% del desarrollo), pasando de una superficie de 4.843 metros cuadrados a tener unos 12.400 metros, se espera que así pueda dar cabida al tráfico de aficionados los días de partido y sea una infraestructura clave de cara al Mundial 2030: se esperan los días de partido más de 34 mil pasajeros.

Alberto Ruiz Gallardón, en la estación de Santiago Bernabéu. / KOTE / EFE

De hecho, la Línea 10 de Metro de Madrid, que une Hospital Infanta Sofía con Puerta del Sur, cerrará desde este sábado el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco por las obras que se están ejecutando en la estación de Santiago Bernabéu. La interrupción afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco y se mantendrá así hasta finales de año.

Nuevo nombre

Eso sí, aunque la fecha clave para la inauguración será el 6 de marzo, coincidiendo con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y los 125 años del Real Madrid, los cambios ya se van notando. Y es que la estación, que se inauguró en 1982 para el Mundial de fútbol llamándose Lima, pasando luego a llamarse Santiago Bernabéu, dejará atrás esa denominación.

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La estación seguirá la misma línea de la estrategia del Real Madrid con el cambio de naming del estadio, y se desprenderá del nombre de Santiago para simplemente denominarse por el apellido: se llamará Bernabéu.