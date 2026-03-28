Metro de Madrid corta desde este sábado la Línea 10 entre Nuevos Ministerios y Cuzco por las obras de Bernabéu

La Línea 10 de Metro de Madrid, que une Hospital Infanta Sofía con Puerta del Sur, cerrará desde este sábado el tramo entre Nuevos Ministerios y Cuzco por las obras que se están ejecutando en la estación de Santiago Bernabéu. La interrupción afectará a las estaciones de Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco y se mantendrá hasta finales de año.

Durante este periodo, los viajeros dispondrán de un servicio sustitutivo gratuito de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), que complementará la oferta habitual de autobuses del Paseo de la Castellana. Además, Metro reforzará el servicio en otras líneas que cubren la zona.

El servicio especial SE10 enlazará en superficie el intercambiador de Plaza de Castilla con la estación de Nuevos Ministerios, con paradas en el entorno de las estaciones afectadas. Será gratuito para los usuarios de Metro y contará con hasta 15 autobuses en hora punta.

La primera salida será a las 06:05 horas desde ambas cabeceras. Las últimas salidas están previstas a la 1:47 horas desde Plaza de Castilla y a las 02:04 horas desde Nuevos Ministerios.

La frecuencia de paso será de entre dos y tres minutos en días laborables entre las 06:00 y las 21:00 horas, y de entre tres y ocho minutos entre las 21:00 horas y el fin del servicio. Los sábados y festivos, los intervalos serán de entre tres y cuatro minutos de 09:00 a 22:00 horas, y de entre cuatro y ocho minutos durante el resto del día.

Recorrido y paradas del SE10

En un trayecto de 6.195 metros en ambos sentidos, los autobuses saldrán de Paseo de la Castellana, 214, en la parada 65.001, de nueva creación. En dirección a Nuevos Ministerios realizarán cuatro paradas intermedias: Paseo de la Castellana, 187 (parada 28, Juzgados), Paseo de la Castellana, 123 (parada 34, plaza de Cuzco), Paseo de la Castellana, 93 (parada 41, plaza de Lima) y Paseo de la Castellana, 81 (parada 48, junto a Raimundo Fernández Villaverde), hasta llegar a la cabecera situada en Paseo de la Castellana, 67 (parada 5.613).

En sentido contrario, desde Paseo de la Castellana, 67, los autobuses efectuarán tres paradas intermedias: Raimundo Fernández Villaverde con Paseo de la Castellana (parada 2.696), Paseo de la Castellana, 136 (parada 42, plaza de Lima) y Paseo de la Castellana, 170 (parada 35, plaza de Cuzco).

Refuerzos en Metro y alternativas en EMT

Como alternativa al tramo cortado, los usuarios también podrán utilizar las líneas regulares 27, entre Embajadores y Plaza de Castilla, y 147, entre Callao y Barrio del Pilar, ambas con recorrido por el Paseo de la Castellana.

Además, Metro reforzará las líneas 1, entre Pinar de Chamartín y Valdecarros, y 9, entre Paco de Lucía y Arganda del Rey, para absorber parte de la demanda durante las obras.

Una nueva estación de Bernabéu más amplia y accesible

El corte forma parte de las obras de la futura estación Bernabéu, denominación que adoptará una vez finalizada la reforma. Los trabajos tienen un presupuesto de 66 millones de euros y está previsto que concluyan en el primer trimestre de 2027.

El proyecto permitirá triplicar el espacio disponible, al pasar de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400. La nueva estación será 100% accesible y contará con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas con conexión directa al andén.

El rediseño sustituirá los pasillos actuales por un gran vestíbulo con vistas a los niveles intermedios y a los andenes, que también aumentarán su capacidad. El objetivo es agilizar los desplazamientos desde la calle y mejorar la respuesta ante una alta afluencia de pasajeros, especialmente en días de partido y grandes eventos.

En 2025, la estación registró cerca de 4 millones de entradas y llegó a superar los 34.000 viajeros en jornadas con encuentros destacados.

Coincidirá con aniversarios del estadio y del club

Cuando entre en funcionamiento, la nueva estación coincidirá con el 80 aniversario del estadio Santiago Bernabéu y con los 125 años del Real Madrid. Incorporará nuevos acabados arquitectónicos y avances tecnológicos, como tornos de entrada 4.0 y máquinas de venta de títulos de última generación.

Metro está desarrollando la planificación de este proyecto junto al Real Madrid Club de Fútbol, con el que firmó un protocolo para coordinar las obras con el resto de actuaciones e infraestructuras previstas en la zona.

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La estación mantiene una vinculación histórica con el estadio. Fue inaugurada en 1982 con el nombre de Lima y en 1998 pasó a denominarse Santiago Bernabéu.