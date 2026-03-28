Radiografía del turismo madrileño: menos viajes, pero mayor gasto por persona

Los madrileños realizaron 31,7 millones de viajes por España en 2025, un 7,6% menos que el año anterior. Pese a esa caída, el gasto total se mantuvo en niveles elevados, con 12.755 millones de euros, aunque esta cifra también supone un descenso interanual del 3,7%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por Europa Press.

Pese a este descenso, el gasto asociado alcanzó los 3.544,6 millones de euros, un 1,7% más en tasa interanual. En términos de consumo, Madrid destacó como el destino con mayor gasto medio diario del país, con 102 euros por persona, mientras que el gasto medio por viaje se situó en 291 euros, un 6,5% más.

Las pernoctaciones de los viajeros nacionales en la región ascendieron a 34,83 millones, el 4,4% del total en España.

Los madrileños viajan menos, pero elevan el gasto

En paralelo, los residentes en la Comunidad de Madrid realizaron 31,7 millones de viajes por España en 2025, un 7,6% menos que en el año anterior. Las pernoctaciones también descendieron un 6,1%, hasta los 166,4 millones, lo que equivale al 21,1% del total nacional.

El gasto total de los madrileños se situó en 12.755 millones de euros, un 3,7% menos, aunque el gasto medio por persona aumentó hasta los 402 euros por viaje. El desembolso diario alcanzó los 77 euros, un 2,5% más, mientras que la duración media de las estancias creció un 1,6%, hasta 5,2 días.

En el conjunto del país, Madrid quedó por detrás de otras comunidades en número de viajes recibidos. Andalucía lideró el ranking con el 16,5% del total, seguida de Cataluña (12,7%), Comunitat Valenciana (9,7%) y Castilla y León (8,2%).

Durante el cuarto trimestre de 2025, Madrid concentró 3.124.275 viajes de residentes en España, el 8,6% del total nacional. En ese periodo, se registraron 8,16 millones de pernoctaciones y un gasto de 956,6 millones de euros.

El gasto medio por persona se elevó a 303 euros, con un gasto diario de 116 euros, solo por detrás de Baleares.

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Entre octubre y diciembre, los madrileños encabezaron el ranking nacional por lugar de residencia, con 6.126.032 viajes, el 16,9% del total. También lideraron en pernoctaciones, con 21,2 millones (17,1%), y en gasto turístico, con 2.180,1 millones de euros (17,5%). El gasto medio fue de 356 euros por persona, con un desembolso diario de 103 euros.