Un joven de 19 años en estado grave tras una agresión con arma blanca en Mejorada del Campo

Un joven de 19 años ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este sábado después de sufrir una agresión con arma blanca en el cuello y el tórax en el municipio de Mejorada del Campo, según ha informado un portavoz de Emergencias 112.

Los hechos se produjeron sobre las 2.45 horas, cuando la víctima acudió por sus propios medios al Punto de Atención Continuada (PAC) de la localidad, situado en la calle Salvador Allende.

El varón presentaba varias heridas por arma blanca en el cuello y el tórax y fue atendido en un primer momento por los facultativos del PAC.

Una vez estabilizado, fue trasladado por una UVI móvil del SUMMA112 al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresó con pronóstico grave.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido.