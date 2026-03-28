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Un hombre de 30 años, herido grave tras ser apuñalado en Puente de Vallecas

La agresión se ha producido en la calle Carlos Aurioles, por causas que investiga Policía Nacional

Imagen de archivo.

Imagen de archivo. / Carlos Lujan / EP

EFE

Madrid

Un hombre de 30 años ha resultado herido grave tras haber sido apuñalado este sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

La agresión se ha producido en la calle Carlos Aurioles, por causas que investiga Policía Nacional.

El hombre ha recibido una puñalada en el hemitórax derecho que le ha causado una herida penetrante de dos centímetros de profundidad.

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Sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado a la víctima y la han trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón, escoltado por Policía Municipal de Madrid.

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