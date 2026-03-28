SUCESO
Un hombre de 30 años, herido grave tras ser apuñalado en Puente de Vallecas
La agresión se ha producido en la calle Carlos Aurioles, por causas que investiga Policía Nacional
EFE
Madrid
Un hombre de 30 años ha resultado herido grave tras haber sido apuñalado este sábado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.
La agresión se ha producido en la calle Carlos Aurioles, por causas que investiga Policía Nacional.
El hombre ha recibido una puñalada en el hemitórax derecho que le ha causado una herida penetrante de dos centímetros de profundidad.
Sanitarios de Samur-Protección Civil han estabilizado a la víctima y la han trasladado en estado grave al Hospital Gregorio Marañón, escoltado por Policía Municipal de Madrid.
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