Madrid ve a Sánchez dispuesto a "vender lo que sea" por seguir en Moncloa tras la petición del País Vasco de trasladar el 'Guernica'

Sigue la guerra política por el Guernica, ahora con la entrada en escena de la Comunidad de Madrid. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha alertado este sábado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a "vender lo que sea" para "permanecer en La Moncloa" tras la petición del Ejecutivo Vasco para alojar de forma temporal la obra de Pablo Picasso en el Museo Guggenheim de Bilbao.

"Tenemos a un presidente del Gobierno que está absolutamente secuestrado, que vende lo que haya que vender, salvo su silla en la Moncloa. Él quiere permanecer en la Moncloa y está dispuesto a vender lo que sea. Por supuesto, nuestro patrimonio", ha trasladado el consejero en declaraciones a los medios durante su visita a la recientemente rehabilitada Iglesia de San Sebastián.

Petición del lehendakari

Las palabras del consejero llegan después de que el futuro del Guernica haya vuelto a escena política. El lehendakari, Imanol Pradales, defendió este viernes en Madrid que la icónica obra de Pablo Picasso debería viajar temporalmente a Euskadi como un gesto cargado de significado histórico y político.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehendakari Imanol Pradales, durante el encuentro que han mantenido este viernes en Moncloa. / José Luis Roca / EPC

Tras su encuentro en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pradales enmarcó la propuesta en una doble dimensión: la reparación simbólica hacia la sociedad vasca y la proyección internacional de un mensaje contra la guerra y las dictaduras. A su juicio, el lienzo no solo pertenece al ámbito artístico, sino también al de la memoria colectiva.

La iniciativa del Ejecutivo vasco pasa por exhibir la pintura en el Museo Guggenheim Bilbao durante varios meses, entre octubre de 2026 y junio de 2027. Las fechas coinciden con dos aniversarios de fuerte carga histórica: los 90 años del primer Gobierno Vasco y el recuerdo del bombardeo de Gernika, el episodio que inspiró a Picasso a pintar la obra en plena Guerra Civil.

No "rotundo" del Reina Sofía

Lejos de tratarse de una simple cesión cultural, Pradales ha insistido en que el traslado tendría un valor pedagógico y político en el actual contexto internacional. Según ha señalado, permitiría recordar, desde una perspectiva contemporánea, las consecuencias de los conflictos armados y de los regímenes autoritarios.

La petición de Pradales chocó de forma frontal con lo que dijo hace unos días el Museo Reina Sofía, donde se hospeda la obra. La pinacoteca emitió un informe en contra de trasladar el icónico cuadro de Pablo Picasso, advirtiendo que cualquier movimiento podría comprometer seriamente su estado de conservación.

El Guernica. / Wikimedia Commons

Según el informe de conservación publicado este jueves por el Departamento de Conservación-Restauración del museo, la obra se mantiene actualmente en condiciones estables gracias a un estricto control ambiental. No obstante, el documento subraya que su formato, los materiales que la conforman y los daños acumulados a lo largo de los años hacen que sea extremadamente sensible a las vibraciones, inevitables durante el transporte de cualquier obra de arte.

“El traslado podría provocar nuevas grietas, desprendimientos de la pintura e incluso daños en el soporte de la tela”, señala el informe, que concluye con un rotundo desaconsejo de mover la obra bajo cualquier circunstancia.

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El documento también incluye un historial de solicitudes de traslado presentadas al Patronato del museo, todas ellas rechazadas, para ilustrar que esta preocupación no es reciente. Los conservadores recuerdan que los primeros traslados tras su creación fueron determinantes en la aparición de daños que requirieron intervenciones de restauración entre 1943 y 1957.