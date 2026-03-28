La Comunidad de Madrid instala desfibriladores en sus autobuses interurbanos

La Comunidad de Madrid ha comenzado a instalar desfibriladores en los autobuses interurbanos, en concreto por los siete vehículos de la línea 423, que une Madrid con Aranjuez y que será la primera en contar con este equipamiento.

Con esta iniciativa, ha informado esta tarde el Gobierno regional, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid garantiza que los desplazamientos habituales se realicen en un entorno cardioprotegido, incrementando la seguridad tanto de los usuarios como del personal del transporte.

La línea 423, operada por ALSA, es una de las conexiones más utilizadas entre Madrid y Aranjuez, con cerca de dos millones de pasajeros registrados en 2025, lo que "refuerza la importancia de esta actuación", han subrayado Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

La implantación de estos equipos supone así para Rodrigo un "avance significativo" en la prevención y respuesta ante emergencias sanitarias, especialmente en trayectos de media distancia con alta afluencia de viajeros, donde una intervención rápida puede resultar decisiva para salvar vidas.

Los desfibriladores instalados son "ligeros, seguros y de fácil manejo", y están diseñados para ser utilizados incluso por personas sin preparación sanitaria.

Además, los conductores de estos vehículos han recibido formación específica en primeros auxilios y en el uso de estos dispositivos para garantizar una actuación eficaz.

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Esta medida se extenderá de forma progresiva al resto de líneas interurbanas.