La Comunidad de Madrid enviará a 475 profesores al extranjero en 2026 para formación lingüística

La Comunidad de Madrid ofrecerá el próximo verano formación lingüística en el extranjero a 475 profesores de centros públicos vinculados a programas bilingües. El Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana una inversión de más de 1,4 millones de euros para financiar esta iniciativa, que se desarrollará durante el mes de julio de 2026.

El plan contempla la organización de 19 cursos dirigidos a docentes que participan en el Programa Bilingüe español-inglés, en secciones lingüísticas en francés o alemán, así como en proyectos bilingües en inglés de Formación Profesional de grado superior.

Del total de plazas ofertadas, 50 más que el pasado año, 200 se desarrollarán en Reino Unido e Irlanda, 75 en Francia y 25 en Alemania. Los cursos serán impartidos por instituciones especializadas en enseñanza bilingüe y actualización metodológica.

El programa incluye transporte a los destinos, alojamiento, materiales didácticos y acceso a recursos digitales, además de actividades diseñadas en entornos monolingües para reforzar la inmersión lingüística. Como parte de la formación, los participantes deberán elaborar posteriormente un proyecto aplicable en sus aulas, con el objetivo de trasladar los conocimientos adquiridos a la práctica docente.

Noticias relacionadas

Esta iniciativa, impulsada por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, busca mejorar tanto la competencia lingüística como las capacidades metodológicas del profesorado, con impacto directo en la calidad de la enseñanza bilingüe en la región.