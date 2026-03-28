La Comunidad asegura que Madrid "va a estar abierta" al Papa y que el itinerario de su visita se revelará "poco a poco"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha afirmado que la capital "va a estar abierta" para la visita del Papa Léon XIV, cuyo itinerario se irá desvelando "poco a poco".

"Madrid va a estar abierta al Papa y todos sus lugares van a estar a su disposición y a su servicio. El Papa va a poder presenciar ese gran momento en el que está Madrid. Poco a poco se irán diciendo cuáles son los puntos clave de ese itinerario y también todas las actividades que se van a desarrollar en este gran acontecimiento", ha asegurado este sábado en declaraciones a los medios.

León XIV viajará a España el próximo mes de junio, pasando por Madrid entre los días 6 y 9, donde celebrará la misa del Corpus el día 7 de junio, según confirmaron los coordinadores de comunicación de la visita el pasado 17 de marzo durante un encuentro con medios, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Aunque el Vaticano aún no ha confirmado la agenda oficial, el equipo coordinador de comunicación también avanzó que el Sumo Pontífice celebrará dos "eucaristías masivas". Sobre esto, De Paco ha manifestado que el Gobierno regional va a trabajar "para que el Papa disfrute" de Madrid, "que es un Madrid abierto, es un Madrid mestizo, es un Madrid lleno de actividad".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció el pasado jueves que la institución que encabeza ha convocado a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de la capital y a la Conferencia Episcopal a una reunión la semana que viene para abordar el dispositivo de seguridad para esta cuestión.

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En declaraciones a la prensa, Martín señaló que aún no hay agenda oficial para la visita del pontífice, pero que desde delegación del Gobierno están ya planificando el dispositivo de seguridad junto al Ministerio de la Presidencia y otras administraciones involucradas.