CAMBIO CLIMÁTICO
La Cibeles apaga sus luces para sumarse a la Hora del Planeta
La iniciativa de WWF, que celebra su vigésimo aniversario, logró que edificios emblemáticos de más de 190 países apagaran sus luces como gesto simbólico contra el cambio climático
EFE
Lugares y edificios emblemáticos de toda España como la Cibeles en Madrid, la Sagrada Familia en Barcelona y la Torre del Oro en Sevilla apagaron este sábado sus luces durante una hora para marcar la Hora del Planeta, el mayor movimiento global en defensa de la naturaleza, que cumple hoy 20 años.
De acuerdo con la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), impulsora hace dos décadas de la iniciativa, "millones de personas en más de 190 países y territorios de todas las latitudes" se unirán al acto, celebrado anualmente el último sábado del mes de marzo, entre las 20:30 y las 21:30 horas.
Dentro del territorio español, según detalla la web de WWF, se unen al movimiento verde edificios reconocibles de todos los puntos del país.
Dentro de la Comunidad de Madrid, han apagado sus luces el Palacio Real y el Panteón de España, la sede del Senado, el Real Jardín Botánico, el Instituto Cervantes, las fuentes de Cibeles y de Neptuno y la Puerta de Alcalá, entre otros.
También se han quedado a oscuras durante ese tramo el Puente de Triana y la Torre del Oro, en Sevilla, o la Sagrada Familia y el Castell de Montjuic, en Barcelona.
Este movimiento surgió en Sídney (Australia) como "gesto simbólico para llamar la atención sobre el problema del cambio climático" con "un sencillo gesto que consiste en apagar las luces de edificios y monumentos durante una hora".
La organización sostiene que lo que empezó siendo entonces algo simbólico se ha convertido en "el mayor movimiento global por la naturaleza y el clima, una chispa de esperanza que ha inspirado a ciudades, empresas y hogares en todos los continentes".
En esta vigésima edición, WWF alude a los "innegables" impactos del cambio climático, especialmente en países como España aunque subraya que "la acción colectiva impulsa acuerdos, acelera la energía limpia, protege ecosistemas y recupera especies".
Ese año, además, el movimiento por la defensa de la naturaleza llega en un marco de escalada del precio del combustible fósil provocado por la guerra en Irán.
- La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: 'No lo sabíamos, pero siempre emociona
- Pedro Almodóvar, en el punto de mira: su lujosa vivienda de 400 metros cuadrados en Madrid genera debate frente a su marcado discurso social
- Una de las mejores pizzerías del mundo está en en la capital y ya ha conquistado a Aitana y a Luis Zahera: un viaje a Nápoles sin salir de Madrid
- Toledo tuvo uno de los palacios más lujosos de España hasta que su propietario lo voló con dinamita
- Mahou se consolida como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo
- Entramos en la casa que Marta López vende en Pozuelo: 6 dormitorios, 5 baños... y valorada en 1,3 millones de euros
- La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
- Es oficial, el programa Hábitat Madrid abre su plazo de inscripción: más de 400 actividades gratuitas para disfrutar de la primavera en la capital