CAMBIO DE HORA
Vuelve el esperado cambio de hora para los madrileños: ¿se adelanta o se atrasa el reloj esta vez?
En Madrid, el cambio al horario de verano en 2026 será en la madrugada del domingo 29 de marzo
En la madrugada del próximo sábado al domingo, pasará algo que esperan con ansias muchos madrileños: a las dos serán las tres. Los relojes de la capital y el resto de la península pasarán al horario de verano, haciendo que los ciudadanos duerman una hora menos, pero disfruten de más luz solar.
Si bien el horario de invierno genera debate cuando se implementa, lo cierto es que el horario de verano suele ser bien recibido. Ahora, aunque esta modificación siempre sea la misma, lo cierto es que cada año genera nuevas dudas entre los ciudadanos.
A continuación, la fecha exacta de cuándo se adelantan los relojes en 2026, en qué municipios de la Comunidad de Madrid se aplica el cambio y a qué hora exacta se deberá hacer el ajuste, según las disposiciones de la Unión Europea y las recomendaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Fecha y hora del cambio de horario en Madrid para el cambio al horario de verano
En Madrid, el cambio al horario de verano en 2026 será en la madrugada del domingo 29 de marzo, donde se tendrá que adelantar el reloj una hora (dormirás una hora menos). Esto significa que se tendrá que adelantar el reloj se adelanta el reloj una hora: de las 2:00 am a las 3:00 am en península y Baleares.
¿En qué ciudades de Madrid se aplicará el cambio de horario?
En todas las ciudades de Madrid se aplicará el cambio de horario 2026. El cambio de hora no se centra en ciudades específicas, se aplica de manera uniforme. Madrid capital, Alcalá de Henares, Getafe, Móstoles, Leganés, Alcobendas y cualquier otro municipio tendrán que adelantar los relojes en la madrugada del 28 al 29 de marzo.
¿Hasta cuándo va a durar?
Los ajustes horarios son estacionales y hay dos al año, uno para adecuar los días a la luz del invierno y otro a la de verano. Este se mantendrá vigente hasta el próximo 25 de octubre, cuando el cambio se hará a la inversa: las tres pasarán a ser las dos.
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