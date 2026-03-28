OCIO EN LA CAPITAL
'¿Qué hacemos con Bea?' encara sus últimas funciones en el Teatro Lara con una comedia sobre la ambición y los límites éticos
La obra escrita por Manuel Gareno y Eider Uribe y dirigida por Daniel Coronado se despide de la cartelera madrileña el próximo 29 de abril tras consolidarse como una mirada generacional sobre el éxito y la traición
Cinco amigos, una decisión incómoda y una pregunta de fondo: ¿vale todo por cumplir un sueño? ¿Qué hacemos con Bea? afronta sus últimas representaciones en el Teatro Lara de Madrid, donde cada miércoles pone sobre el escenario una comedia ácida y reconocible sobre la ambición, los principios y las contradicciones de una generación.
La toma de decisiones puede llegar a poner en jaque su amistad y su proyecto común: aceptar una oferta que implica expulsar a una compañera de la compañía que crearon juntos. A partir de ese dilema, la función despliega una cadena de revelaciones, tensiones y confesiones que sacan a la luz las grietas de un grupo aparentemente unido.
La premisa, sencilla en apariencia, se convierte en un espejo de conflictos más amplios: la precariedad en el mundo artístico, la presión por triunfar y la fragilidad de los vínculos cuando entran en juego intereses personales.
Una generación ante el espejo
La obra sitúa su núcleo en una generación que llega a Madrid "a cumplir su sueño con el hambre y la energía del 'sí quieres puedes'", pero que pronto se enfrenta a los límites, propios y externos, de ese ideal. Las preguntas que atraviesan la función: "¿Hasta dónde llegaría por mi sueño? ¿Vale todo? ¿Cuales con mis principios?" articulan un relato que conecta con una realidad reconocible para muchos jóvenes creadores.
En ese contexto, la pieza aborda lo que sus autores definen como una "sociedad líquida", marcada por la inestabilidad y la rapidez, donde el éxito parece exigir renuncias constantes y donde la ética se convierte en terreno de negociación.
Humor, tensión y silencios
Lejos de un drama solemne, ¿Qué hacemos con Bea? opta por el tono de comedia para abordar estas cuestiones. La dirección de Daniel Coronado apuesta por un enfoque realista, con ritmo ágil y una puesta en escena despojada de artificios. "El espectáculo se sostiene por aquello que dicen y, sobre todo, por lo que no dicen", señala la propuesta escénica, que utiliza los silencios y los subtextos como herramientas clave para construir la tensión dramática.
El resultado es una función dinámica que combina momentos de humor ácido con estallidos emocionales, en los que afloran secretos, resentimientos y contradicciones.
Un reparto emergente con sello propio
El montaje cuenta con un elenco joven —Maggie García, Manuel Gareno, Eider Uribe, Felipe Lorenzo, Helios Martos e Iker Urgoiti— vinculado a la escena madrileña y con formación en espacios como la escuela de Cristina Rota o la Sala Mirador.
Muchos de ellos han desarrollado ya trayectorias en teatro, televisión y cine, lo que aporta a la obra una mezcla de frescura e intensidad interpretativa acorde con el conflicto que plantea.
Tras su paso por la cartelera madrileña, ¿Qué hacemos con Bea? entra en su tramo final con funciones todos los miércoles en el Teatro Lara hasta el próximo 29 de abril. Una última oportunidad para asistir a una comedia que, bajo su apariencia ligera, lanza una pregunta incómoda al espectador: qué estaría dispuesto a sacrificar para alcanzar sus propios sueños.
- Pedro Almodóvar, en el punto de mira: su lujosa vivienda de 400 metros cuadrados en Madrid genera debate frente a su marcado discurso social
- La visita del rey en Alcalá de Henares pilla por sorpresa a los vecinos: 'No lo sabíamos, pero siempre emociona
- Una de las mejores pizzerías del mundo está en en la capital y ya ha conquistado a Aitana y a Luis Zahera: un viaje a Nápoles sin salir de Madrid
- Toledo tuvo uno de los palacios más lujosos de España hasta que su propietario lo voló con dinamita
- Entramos en la casa que Marta López vende en Pozuelo: 6 dormitorios, 5 baños... y valorada en 1,3 millones de euros
- Mahou se consolida como la cerveza española más valiosa por quinto año consecutivo
- La tuneladora 'Mayrit' comienza a excavar el túnel que ampliará la Línea 11 de Metro hasta Conde de Casal
- Es oficial, el programa Hábitat Madrid abre su plazo de inscripción: más de 400 actividades gratuitas para disfrutar de la primavera en la capital