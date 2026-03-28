'¿Qué hacemos con Bea?' encara sus últimas funciones en el Teatro Lara con una comedia sobre la ambición y los límites éticos

Cinco amigos, una decisión incómoda y una pregunta de fondo: ¿vale todo por cumplir un sueño? ¿Qué hacemos con Bea? afronta sus últimas representaciones en el Teatro Lara de Madrid, donde cada miércoles pone sobre el escenario una comedia ácida y reconocible sobre la ambición, los principios y las contradicciones de una generación.

La toma de decisiones puede llegar a poner en jaque su amistad y su proyecto común: aceptar una oferta que implica expulsar a una compañera de la compañía que crearon juntos. A partir de ese dilema, la función despliega una cadena de revelaciones, tensiones y confesiones que sacan a la luz las grietas de un grupo aparentemente unido.

Escena de ‘¿Qué hacemos con Bea?’, en cartel en el Teatro Lara de Madrid hasta el 29 de abril. / Cedida

La premisa, sencilla en apariencia, se convierte en un espejo de conflictos más amplios: la precariedad en el mundo artístico, la presión por triunfar y la fragilidad de los vínculos cuando entran en juego intereses personales.

Una generación ante el espejo

La obra sitúa su núcleo en una generación que llega a Madrid "a cumplir su sueño con el hambre y la energía del 'sí quieres puedes'", pero que pronto se enfrenta a los límites, propios y externos, de ese ideal. Las preguntas que atraviesan la función: "¿Hasta dónde llegaría por mi sueño? ¿Vale todo? ¿Cuales con mis principios?" articulan un relato que conecta con una realidad reconocible para muchos jóvenes creadores.

Escena de ‘¿Qué hacemos con Bea?’, en cartel en el Teatro Lara de Madrid hasta el 29 de abril. / Cedida

En ese contexto, la pieza aborda lo que sus autores definen como una "sociedad líquida", marcada por la inestabilidad y la rapidez, donde el éxito parece exigir renuncias constantes y donde la ética se convierte en terreno de negociación.

Humor, tensión y silencios

Lejos de un drama solemne, ¿Qué hacemos con Bea? opta por el tono de comedia para abordar estas cuestiones. La dirección de Daniel Coronado apuesta por un enfoque realista, con ritmo ágil y una puesta en escena despojada de artificios. "El espectáculo se sostiene por aquello que dicen y, sobre todo, por lo que no dicen", señala la propuesta escénica, que utiliza los silencios y los subtextos como herramientas clave para construir la tensión dramática.

Escena de ‘¿Qué hacemos con Bea?’, en cartel en el Teatro Lara de Madrid hasta el 29 de abril. / Cedida

El resultado es una función dinámica que combina momentos de humor ácido con estallidos emocionales, en los que afloran secretos, resentimientos y contradicciones.

Un reparto emergente con sello propio

El montaje cuenta con un elenco joven —Maggie García, Manuel Gareno, Eider Uribe, Felipe Lorenzo, Helios Martos e Iker Urgoiti— vinculado a la escena madrileña y con formación en espacios como la escuela de Cristina Rota o la Sala Mirador.

Muchos de ellos han desarrollado ya trayectorias en teatro, televisión y cine, lo que aporta a la obra una mezcla de frescura e intensidad interpretativa acorde con el conflicto que plantea.

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Tras su paso por la cartelera madrileña, ¿Qué hacemos con Bea? entra en su tramo final con funciones todos los miércoles en el Teatro Lara hasta el próximo 29 de abril. Una última oportunidad para asistir a una comedia que, bajo su apariencia ligera, lanza una pregunta incómoda al espectador: qué estaría dispuesto a sacrificar para alcanzar sus propios sueños.