La lucha antiterrorista deja 13 detenidos en Madrid en 2025 sin amenazas inminentes detectadas

La estrategia antiterrorista en España ha permitido detectar y frenar actividades vinculadas al yihadismo en fases tempranas durante los últimos cinco años. Según el Ministerio del Interior, aunque desde 2021 se han identificado casos de autocapacitación y selección de objetivos, estos se encontraban en estadios "incipientes o primarias" y "en ningún caso han sido inmediatamente previas a la comisión de un atentado".

El departamento destaca los "elevados niveles de eficacia" del sistema de prevención, orientado a neutralizar amenazas antes de que alcancen fases operativas avanzadas.

Detenciones en 2025: Cataluña y Madrid a la cabeza

Solo en 2025 se han registrado 100 detenciones por presunta relación con el terrorismo yihadista. Cataluña concentra el mayor número (33), seguida de la Comunidad de Madrid (13), la Comunidad Valenciana (13) y Melilla (9).

El Gobierno insiste en que el volumen de detenciones responde a la eficacia policial y no a un incremento automático del riesgo estructural. En este contexto, la Mesa de Valoración de la Amenaza Terrorista mantiene el nivel 4 sobre 5 desde junio de 2015, con refuerzos recientes por los conflictos en Oriente Próximo.

En paralelo a las detenciones, se han ejecutado 116 expulsiones por infracciones muy graves de la Ley de Extranjería. De ellas, 21 tuvieron lugar en 2025. Los años con mayor número de expulsiones fueron 2023 (47) y 2022 (32), frente a cifras más bajas en 2021 (5) y 2024 (11).

Interior alerta del impacto creciente de la propaganda yihadista en internet, que afecta especialmente a jóvenes y menores. Esta tendencia, subraya, también se observa en otros países europeos.

En este periodo se han identificado cuatro casos de actores solitarios, definidos como individuos que actúan sin apoyo directo de organizaciones terroristas.

Perfil de los detenidos

La edad media de los detenidos desde 2021 es de 32 años. En total, 196 eran extranjeros. Entre los detenidos con nacionalidad española, 123 tenían progenitores extranjeros. Las nacionalidades registradas incluyen, entre otras, Marruecos, España, Argelia, Pakistán, Siria, Francia o Rusia.

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Operaciones recientes

El pasado 25 de marzo, una operación conjunta de la Policía Nacional y la DGST marroquí permitió desarticular una célula yihadista con un detenido en Mallorca y dos en Tánger. Las autoridades marroquíes los vincularon con ramas de Daesh en el Sahel y Somalia, apuntando a la planificación de un atentado, descrito por Interior como "una acción de gran envergadura".