100 años del nacimiento de la duquesa de Alba: visita su emblemático lugar de residencia en pleno centro de Madrid

Cayetana Fitz-James Stuart, más conocida como la Duquesa de Alba, nació en Madrid el 28 de marzo de 1926 y este año, la madrileña cumpliría los 100 años. Un personaje de lo más curioso y querido de la ciudad, quien acumuló todo el patrimonio de los Alba, unos tres mil millones de euros. Ahora en plena capital se conserva la residencia oficial de la Casa de Alba, donde guarda un gran patrimonio artístico.

Esta es la impresionante fachada del palacio. / PALACIO DE LIRIA

Un edificio histórico en pleno Madrid

Situado en la calle Princesa, el Palacio de Liria es un gran edificio del siglo XVIII, residencia de la Casa de Alba en Madrid y principal sede de su colección de arte y de su archivo histórico, ambos de extraordinario valor. En su diseño y construcción intervinieron en francés Louis Guilbert y Ventura Rodríguez, entre otros.

En su interior, alberga uno de los mayores tesoros artísticos e históricos de toda la ciudad. Entre las piezas más destacadas, sobresale una galería de retratos de los sucesivos duques, pintado por maestros como Christoph Amberger, Tiziano, Louis-Michel van Loo, Mengs, Goya, Federico de Madrazo, Joaquín Sorolla y Daniel Vázquez Díaz.

En el interior del Palacio de Liria se conservan auténticas joyas. / Palacio de Liria

Además, junto al edificio están uno de los jardines más impresionantes de todo Madrid. Una gran explanada verde con árboles rodeada por un camino de grava en perfecto estado de mantenimiento al estilo de los llamados jardines ingleses. Incluso se le conoce como 'el hermano menor del Palacio Real', pues es uno de los edificios civiles más importantes de la época conservados en el centro de la capital.

Sus impresionantes jardines son únicos en la capital. / Palacio de Liria

Consigue así las entradas

Las entradas para visitar el palacio se pueden adquirir a través de la página web oficial, en la que podrás elegir entre la visita libre, visita guiada o visita temática de artes decorativas. En el caso de la visita libre, los precios varían según la modalidad. El pase general cuesta 20 euros, pero si eres de Madrid estás de suerte: gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Casa de Alba las entradas para los madrileños tienen un precio de 15 euros. También hay otras promociones para colegios y familias.

Y el precio de la visita guiada aumenta hasta los 38 euros y la visita de artes decorativas cuesta 25 euros. Así podrás visitar uno de los lugares que guardan cientos de años de historia en pleno corazón de Madrid.