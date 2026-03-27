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Zarzalejo traslada su respeto a las universidades madrileñas ante el referéndum de la Complutense

En defensa de la educación pública, las plataformas de las seis universidades madrileñas realizarán asambleas y protestas, culminando el 19 de abril con una manifestación

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo. / Diego Radamés / EP

Paula Correa

Madrid

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha trasladado su respeto hacia los equipos rectores de las universidades públicas en un momento marcado por la convocatoria de un referéndum en la Universidad Complutense de Madrid. La consulta, promovida por la Plataforma por la Pública, está prevista para el próximo 16 de abril y busca recabar la opinión de la comunidad universitaria sobre el plan económico-financiero recientemente aprobado.

Durante una intervención ante los medios en una jornada celebrada en CEIM, la consejera ha defendido el acuerdo de financiación alcanzado el pasado marzo entre el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas. Zarzalejo ha valorado positivamente este pacto, destacando el esfuerzo presupuestario que implica: más de 14.700 millones de euros destinados al sistema universitario entre 2026 y 2031.

En relación con la consulta impulsada en la Complutense, la titular de Educación ha insistido en la importancia de respetar la autonomía de las universidades, al tiempo que ha subrayado la necesidad de que cualquier iniciativa se ajuste a la normativa interna de la institución. En esta línea, ha reiterado su reconocimiento al papel que desempeñan los rectores y sus equipos de gobierno en la gestión académica.

Por su parte, los promotores del referéndum sostienen que el plan económico contempla recortes significativos, entre ellos la reducción de plazas de profesorado, la eliminación de programas de máster y grupos de grado, así como limitaciones en becas, investigación e inversiones universitarias.

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La convocatoria se enmarca en un calendario más amplio de movilizaciones. A lo largo de esa semana, las plataformas de las seis universidades públicas madrileñas prevén organizar asambleas, actividades informativas y protestas en los campus. Estas acciones culminarán el 19 de abril con una manifestación en defensa de la educación pública en Madrid, abierta a todos los niveles del sistema educativo.

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