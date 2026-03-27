RACISMO
Vecinos de Serigne Mbaye denuncian detención y acoso policial a personas racializadas en Madrid
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) denuncia que la detención de Mbaye fue por perfil racial, tras un incidente en el que se vio implicado con agentes de la autoridad
EP
Vecinos del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, han denunciado este viernes que fue detenido “cuando estaba entrando en su casa” y han alertado del “acoso policial cotidiano” que, aseguran, sufren las personas racializadas en el barrio.
Mbaye fue arrestado junto a otras seis personas por atentado contra agentes de la autoridad, resistencia y lesiones, tras un incidente con la Policía. Según los vecinos, los agentes le sorprendieron merodeando entre coches en una zona donde se han registrado robos, pero Mbaye argumenta que estaba entrando en su vivienda y no había motivo para identificarse.
En un comunicado difundido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), los residentes explican que la intervención policial escaló rápidamente, inmovilizando a Mbaye en el suelo con lo que describen como “fuerza desproporcionada”. La Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, sin embargo, defienden que la actuación fue proporcional.
Vecinos intentan evitar la detención
Algunos vecinos bajaron a la calle para ayudar a Mbaye, considerado un miembro tranquilo de la comunidad, y evitar su arresto. Según relatan, la respuesta de los agentes se volvió cada vez más intensa, provocando un enfrentamiento que requirió la presencia de refuerzos policiales. Finalmente, siete personas, incluido Mbaye, fueron detenidas; cuatro vecinos resultaron heridos, y dos necesitaron atención en urgencias.
Denuncias por perfil racial y acoso reiterado
Los vecinos denuncian que la detención de Mbaye responde a una identificación injusta por perfil racial, ya que ningún otro vecino blanco del edificio ha sido parado en la calle o frente a su vivienda. Además, recuerdan que esta es la segunda vez que Mbaye, de origen senegalés, es identificado cerca de su domicilio, y alertan de que ha sido acosado por la Policía en varias ocasiones.
“Esto no es un caso aislado; ocurre a diario en nuestros trayectos y lo escuchamos de las personas afectadas”, sostienen los vecinos, que reclaman visibilizar el constante acoso policial a personas negras en Madrid.
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