Última oportunidad para ver en Madrid la muestra de Nike con las Moon Shoes, las Air Jordan y las zapatillas de Roland Garros de Nadal

Hay marcas que venden productos y marcas que construyen experiencias. Nike pertenece a esta segunda especie, una logo que ya está dentro del imaginario colectivo del mundo entero. Su exposición 'NIKE. Diseño en movimiento' entra ya en su recta final en Madrid y se convierte en una de esas citas que conviene no seguir posponiendo. La muestra puede verse hasta el 5 de abril en TeamLabs/, en la Plaza de San Martín, con un recorrido que repasa la historia de la marca a través del diseño, la innovación técnica y su impacto en la cultura contemporánea.

El gran reclamo está en las piezas. La exposición reúne 419 objetos y presenta 218 modelos míticos de zapatillas, desde prototipos pioneros como las Moon Shoes de 1972, las primeras Nike Cortez o las Tiger Marathon, hasta iconos que ya forman parte del imaginario popular, como las primeras Air Jordan, el modelo Air Mag que llevaba Marty McFly en Back to the Future II o las Hyperdunk diseñadas por Virgil Abloh. A eso se suman las zapatillas originales con las que Rafa Nadal jugó Roland Garros en 2024, una de las piezas que más fácilmente convierte la visita en un reclamo para aficionados al deporte y también para amantes del diseño.

Modelos de Nike en la exposición de la marca en Madrid. / CEDIDA

De los prototipos a los iconos del deporte mundial

Uno de los puntos más potentes del recorrido está en cómo cruza archivo histórico y cultura deportiva. Entre las piezas destacadas aparecen también objetos vinculados a grandes nombres del deporte como Serena Williams, Pau Gasol, Kobe Bryant, LeBron James, Vinicius Jr. o Andre Agassi, además de equipaciones que marcaron distintas épocas. Esa combinación permite leer la exposición no solo como una muestra sobre zapatillas, sino como un relato más amplio sobre cómo el deporte, la moda, la tecnología y la cultura visual han terminado mezclándose en un mismo universo.

La visita dedica además un lugar importante a los orígenes de la marca y a sus primeros desarrollos, con piezas fundacionales que ayudan a entender cómo aquella experimentación inicial acabó transformándose en un fenómeno global. El recorrido pasa por los primeros modelos artesanales, por el nacimiento del swoosh concebido por Carolyn Davidson en 1971 y por algunas de las grandes revoluciones que cambiaron el rendimiento deportivo y la manera de diseñar calzado.

Una de las estancias de 'Nike. Diseño en movimiento'. / CEDIDA

Últimos días para ver piezas difíciles de volver a reunir

La muestra llega además con el peso de haber sido presentada antes en el Vitra Design Museum y de haber reunido allí a decenas de miles de visitantes. En Madrid se despliega como una oportunidad muy concreta para ver de cerca piezas que rara vez aparecen juntas en un mismo espacio y que difícilmente volverán a coincidir en una visita tan accesible. Para quien quiera acercarse a modelos legendarios, objetos de archivo y nombres que han marcado varias generaciones del deporte, esta recta final funciona también como una última ocasión para ver reunido un conjunto excepcional.

Para poder acudir a esta cita y poder sumergirte en la historia y evolución del diseño de Nike, tendrás que adquirir las entradas en este enlace. El pase general tiene un precio de 10 euros, que podrá ser inferior en caso de acudir en pack, en familia o en grupo, incluso el acceso es gratuito para menores de cinco años. Una experiencia que disfrutar en un amplio horario que se adapta a ti, para que no te pierdas una cita que es posible que no se repita en años.