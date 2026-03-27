Aviso amarillo activado, frío y viento: así pronostica la Aemet el fin de semana en Madrid

Cada vez la Semana Santa está más cerca y este fin de semana llega por fin el esperado Domingo de Ramos, una cita muy especial en la que siempre está presente la misma preocupación año tras año: el estado del cielo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya tiene su pronóstico para este fin de semana.

Aviso amarillo durante Domingo de Ramos

Sábado 28 de marzo en la capital se espera un día soleado, aunque un poco nuboso en algunos puntos del día. Además, el viento del norte golpeará a las zonas más céntricas de Madrid con posibles rachas de hasta 30 kilómetros por hora a partir de las 12:00 horas.

Y el domingo, en la capital se espera un día similar, con sol y nubes, aunque en la zona norte de Madrid la Aemet ha activado el aviso amarillo por viento: "fuerte del norte y noreste, con intervalos muy fuertes". En la zona de montaña no se descargan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales, mientras que la cota de nieve se situará en torno a unos 700 o 1000 metros.

La Aemet ha activado el aviso amarillo el próximo Domingo de Ramos. / Aemet

Contraste en las temperaturas

"Moderado descenso térmico en la capital de las temperaturas máximas hasta el domingo", anuncia la Aemet por en su perfil oficial en la red social X. Y es que en la capital se espera que sábado los termómetros oscilen entre los 17 grados de máxima y los 5 grados de mínima, mientras que Domingo de Ramos será el día más frío en mucho tiempo: 14 grados de temperatura máxima y 6 grados de temperatura mínima.

Este es le pronóstico de las temperaturas para la Semana Santa en la capital. / Aemet

En la montaña las temperaturas también presentarán un moderado descenso con heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en cotas altas. En Guadarrama el fin de semana las temperaturas mínimas serán de 0 grados, mientras que las máximas estarán sobre los 11 grados y en Somosierra los termómetros se desploman hasta los -3 grados de mínima y las máximas oscilarán entre los 7 grados. Todo apunta a un fin de semana sin paraguas, pero algo más abrigado.