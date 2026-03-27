Reabre la M-604 entre Rascafría y Navacerrada tras reparar el socavón en la Sierra de Guadarrama

La carretera M-604 ha reabierto al tráfico en el tramo que conecta Rascafría y el puerto de Navacerrada, después de que finalicen las obras de emergencia para reparar el socavón que obligó a cortar la circulación el pasado 23 de febrero.

El hundimiento, localizado en el kilómetro 35 de la vía, afectaba directamente a la estabilidad de la calzada y suponía un riesgo para la seguridad vial, lo que hizo necesaria una actuación urgente por parte de la Comunidad de Madrid.

En apenas 29 días, la Dirección General de Carreteras ha completado la rehabilitación de este tramo clave de la M-604, restableciendo la circulación con todas las garantías de seguridad, según ha informado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

La intervención ha estado marcada por la complejidad técnica del enclave, situado en el punto kilométrico 35,200, en las inmediaciones del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, una zona de especial valor medioambiental.

Durante los trabajos, ha sido necesario desviar el arroyo del Cuchillar mediante la construcción de una represa aguas arriba y su canalización a través de un sistema de tuberías hacia aguas abajo, con el fin de garantizar un correcto drenaje y evitar nuevos daños en la infraestructura.

Mejoras en seguridad vial y señalización

Además de la reparación del firme, las obras han incluido la renovación completa de la señalización, el balizamiento y las barreras de seguridad en este tramo de la M-604, especialmente transitado en temporada invernal por la afluencia de visitantes y aficionados a los deportes de nieve en Navacerrada.

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Inversión de 175.000 euros

La actuación ha contado con una inversión superior a los 175.000 euros y se ha ejecutado con trabajos durante los siete días de la semana, con el objetivo de reducir al máximo los plazos y minimizar el impacto en la movilidad de la zona norte de la región. Mientras han durado las obras, la Comunidad de Madrid habilitó un desvío alternativo por la carretera M-611, a la altura de Miraflores de la Sierra.