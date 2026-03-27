El madrileño Javier Pérez Bazo gana el Premio Miguel Hernández por 'Refugio y Desgarro', un poemario emotivo

El poeta y profesor madrileño Javier Pérez Bazo ha sido galardonado con el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana por su obra Refugio y Desgarro, un reconocimiento dotado con 8.000 euros y la publicación del libro.

El jurado, presidido por Francisco Javier Díez de Revenga, ha destacado el carácter “emotivo y auténtico” del poemario, seleccionado entre 1.650 obras presentadas. El galardón está convocado por la Fundación Cultural Miguel Hernández, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela.

Un poemario sobre la emoción y la experiencia personal

Según el jurado, Refugio y Desgarro destaca por su componente autobiográfico, que refuerza la intensidad del relato poético. La obra aborda una historia marcada por la relación entre un padre y su hija, con un enfoque centrado en la ternura y la experiencia de la enfermedad.

La poeta Teresa Vicente ha subrayado la capacidad del libro para transmitir “la frustración de un padre” desde la cercanía emocional, mientras que Carmen María López ha destacado el desarrollo del lirismo a lo largo del recorrido narrativo.

Trayectoria de Javier Pérez Bazo

Nacido en Madrid en 1953, Javier Pérez Bazo es doctor en Letras por la Universidad de Toulouse-Le Mirail y ha ejercido como catedrático de Literatura Española. Además, ha desarrollado parte de su carrera en la gestión cultural, vinculado al Instituto Cervantes en Budapest y a las embajadas de España en Francia y Hungría.

Autor de varios libros de poesía y ensayos, ha investigado sobre movimientos literarios como el ultraísmo y figuras clave como Rafael Alberti o Miguel Hernández. También es especialista en el escritor Juan Chabás y publicó la novela La Borbona en 2015.

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Publicación y reconocimiento literario

El premio incluye, además de la dotación económica, la publicación de la obra en la editorial madrileña Devenir y una pieza artística acreditativa. Con este reconocimiento, el certamen refuerza su posición como uno de los premios de poesía más relevantes del ámbito nacional, consolidando la proyección de nuevos y veteranos autores.