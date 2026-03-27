La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana

Ahora que Patrizia Escoin y los suyos han vuelto a juntarse 30 años después de disolver la banda, es el momento de reivindicar Mi vida rosa. Es, sin duda, la canción que mejor define a Los Romeros: descarada, chiclosa, provocadora... Tuvieron una carrera muy cortita para lo que prometían. De ahí que ésta sea la ocasión perfecta para verles. Estarán en el próximo Sonorama. Quién sabe si será la última vez que se reúnan.