MÚSICA
La 'playlist' de EPE: tres canciones que debes descubrir esta semana
Cada viernes, Pedro del Corral propone una particular selección para la degustación y (esperamos) disfrute de nuestros lectores. Sólo hay que darle al play
'Like You', de Xenia
El dark pop que Xenia lleva cinco años paladeando es altamente adictivo. Introspectiva como pocas, está creando un cancionero irresistible a golpe de corazón. Hay tanta verdad en él que, por momentos, ojo, resulta conmovedor. Habrá que seguirle la pista. Aún tiene mucho camino por recorrer, pero las bases que ya ha sentado son sólidas. En directo es arrolladora. Ahí gana enteros. Si te gusta Natalia Lacunza, es para ti.
'No tocar', de Pipiolas
Es admirable la facilidad que tienen Pipiolas para hacer canciones de piel luminosa y dolor profundo. No tocar es, posiblemente, oye, su mejor corte hasta la fecha. Y, además, tras su fachada festivalera, esconden un mensaje de calado. El dúo formado por Adriana y Paula jamás deja indiferente. Sus propuestas suenan contundentes, innovadoras. Quizá, por ello, hayan logrado traspasar las ondas y dejar una huella imborrable. Son únicas.
'Mi vida rosa', de Los Romeos
Ahora que Patrizia Escoin y los suyos han vuelto a juntarse 30 años después de disolver la banda, es el momento de reivindicar Mi vida rosa. Es, sin duda, la canción que mejor define a Los Romeros: descarada, chiclosa, provocadora... Tuvieron una carrera muy cortita para lo que prometían. De ahí que ésta sea la ocasión perfecta para verles. Estarán en el próximo Sonorama. Quién sabe si será la última vez que se reúnan.
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