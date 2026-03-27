Comienza la operación salida de Semana Santa: la nueva multa de 200 euros que pueden poner a los madrileños por no activar correctamente la baliza V-16

No es un secreto. Los madrileños que se quieran escapar este viernes pasarán la mayor parte de su día en las carreteras. Arranca la operación salida de Semana Santa, por la que la DGT prevé unos 3,35 millones de desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la capital.

Será sobre las 15.00 horas cuando comience la primera fase, en la que se estiman unos 785.000 movimientos. El resto están previstos durante la segunda parte de la operación especial de tráfico, que será del miércoles 1 a la medianoche del lunes 6 de abril.

Además, este año la DGT recuerda que la operación salida estará marcada por una importante novedad: la obligación de llevar la baliza V-16 para señalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera que obligue a detener el vehículo.

Este año la DGT recuerda que la operación salida estará marcada por una importante novedad: la obligación de llevar la baliza V-16 / REDES

Cuidado: esta es la multa que te pueden poner si no llevas la baliza V-16

La DGT recalca que desde el pasado 1 de enero en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo es obligatoria la utilización del dispositivo de señalización de peligro V-16 para avisar al resto de usuarios de la vía.

No llevar o no activar una baliza V-16 en caso de avería o accidente puede suponer una multa al considerarse un incumplimiento de la obligación de señalización. El importe de estas sanciones va de los 80 a los 200 euros, en función de la situación.

No disponer de la baliza en el vehículo o utilizar un dispositivo sin la homologación exigida se consideraría una infracción leve. Estas, además, pueden ser reducibles al 50% por pronto pago. Ahora, las sanciones más elevadas, de hasta 200 euros, se aplican a los incumplimientos en situaciones de riesgo real: no activarla, hacerlo con retraso, colocarla incorrectamente o tener la conectividad inactiva en el momento en el que el vehículo está inmovilizado. Cuanto mayor es el riesgo para los demás usuarios de la vía, mayor es la sanción.

No disponer de la baliza en el vehículo o utilizar un dispositivo sin la homologación exigida se consideraría una infracción leve / REDES

Precaución en las carreteras

La DGT recuerda que durante la Semana Santa del año pasado fallecieron 27 personas en 26 siniestros, de las cuales ocho eran motoristas, por lo que insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos.

De este modo, recomienda informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), los boletines informativos de radio y televisión o llamando al teléfono 011. Además, a continuación puedes consultar el estado real de las carreteras por la operación salida de Semana Santa.

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Además, la DGT cuenta estos días con la máxima disponibilidad de sus medios humanos, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho centros de gestión y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, además de los servicios de emergencias. Igualmente, dispone de radares fijos y móviles de control de velocidad, cámaras para controlar el uso del móvil y del cinturón de seguridad y medios aéreos que volarán todos los días del operativo para supervisar el respeto a las normas de tráfico.