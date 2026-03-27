Es oficial, la Comunidad de Madrid declarará Bien de Interés Patrimonial el único mural cerámico de César Manrique a pie de calle

Es posible que si has paseado por la calle Santa Cruz de Marcenado en el distrito Centro, te hayas cruzado con esta obra de arte, que, a pie de calle, sorprende al transeúnte en pleno centro de la capital. Realizado por el artista César Manrique en 1954, la obra formaba parte del acceso y el interior de un local comercial y desde hace un año carecía de ningún tipo de protección.

A punto de ser demolido, la Junta de Gobierno paralizó las obras que se estaban llevando a cabo en la fachada y el local comercial número 9 para asegurar el blindaje de la obra cerámica. Hoy, la Comunidad de Madrid ha comunicado sus intenciones de declarar el mural como Bien de Interés Patrimonial por considerarlo una de las piezas claves para preservar la memoria urbana de los años 50 y el legado de la artista.

Figuración geométrica, 369 azulejos y 15 metros cuadrados

Con una clara influencia cubista, la obra artesanal se construye de cerámica esmaltada con relieves que representan de manera esquemática el proceso constructivo, algo que no sorprende si se conoce que fue precisamente una empresa de construcción la que encargó a Manrique su realización.

En un diálogo entre el arte y la arquitectura, este mural de figuración geométrica está conformado por 369 azulejos y ocupa una superficie de 15 metros cuadrados. Sus colores son planos: marrón, negro y blanco, todo lo contrario a sus contornos, tan definidos que permiten una lectura táctil de la imagen.

El mural está conformado por 369 azulejos y ocupa una superficie de 15 metros cuadrados entre la fachada y el interior del local comercial / Ayuntamiento de Madrid

El círculo blanco situado en la parte superior podría simbolizar un foco, el sol, la apertura o luminaria, pero sobre todo, se trata de un elemento compositivo que da equilibrio a la escena. Además, en esta parte de la obra podemos encontrar la única representación animal, con una figura que parece simular a un perro ladrando.

En la fachada encontramos la única representación animal de la obra en lo que parece ser un perro ladrando / EPE

Aunque parte de la composición se encuentra en la fachada y es visible desde la vía pública, la realidad es que la mayor parte del mural cerámico se encuentra en el interior dividiendo la composición. En el local comercial, la obra ocupa parte de una tabiquería fija y la puerta abatible de una hoja.

¿Quién fue César Manrique?

César Manrique fue una de las figuras más singulares del arte español del Siglo XX. Caracterizado por buscar constantemente la integración entre arte, naturaleza y arquitectura, el artista desarrolló una estética ecológica pionera en Europa. Manrique estuvo en Madrid desde 1945 hasta 1965 y coincidió con el periodo de renovación artística del país.

César Manrique es considerado una de las figuras claves del arte español del siglo XX / CACT Lanzarote

Así, frente a un arte oficial, y rígido, César Manrique buscó integrar el concepto de arte con la naturaleza y la vida cotidiana. Sus obras, entre las que destacan los murales de lava en el Hotel el Salinas, el mirador de El Hierro, o el Jardín de Cactus de Lanzarote, representan la unión entre la modernidad y tradición, entre la abstracción y el paisaje.