SERVICIOS SOCIALES
Móstoles tendrá una residencia para mayores y personas dependientes dentro del Plan 40/40 de la Comunidad de Madrid
La concejala de Contratación, Mayores y Bienestar Social de Móstoles confirmó que la residencia formará parte de la red pública y reservará un 40 % de sus plazas para el sistema público.
EFE
Móstoles será uno de los municipios incluidos en la primera fase del Plan 40/40 impulsado por la Comunidad de Madrid, un proyecto que contempla la construcción de 40 residencias y 40 centros de día para mayores y personas dependientes en toda la región.
El anuncio se ha producido durante el último Pleno municipal, donde la concejala de Contratación, Mayores y Bienestar Social, Raquel Guerrero (PP), confirmó que la ciudad contará con uno de estos centros en la fase inicial del plan. Según explicó, la futura residencia se integrará en la red regional de servicios sociales y reservará un 40 % de sus plazas para el sistema público.
Fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales han precisado que el centro se construirá en una parcela propiedad de la Comunidad de Madrid, aunque por el momento no se ha concretado su ubicación exacta dentro del municipio.
20 residencias en la primera fase del plan regional
En esta primera etapa del Plan 40/40 está prevista la puesta en marcha de 20 nuevas residencias. De ellas, 14 estarán ubicadas en la ciudad de Madrid y el resto se repartirán en municipios como Móstoles y Leganés, atendiendo a criterios como la población y la demanda de plazas asistenciales.
El anuncio coincide con el debate político celebrado en el Ayuntamiento, donde Más Madrid propuso instar al Gobierno regional a construir una residencia completamente pública en la localidad. La formación recordó que Móstoles, segundo municipio más poblado de la región, dispone actualmente de una única residencia de gestión pública con 35 plazas.
Debate sobre el modelo de gestión y las plazas públicas
Desde Más Madrid se ha advertido del aumento de la demanda de plazas residenciales y del peso creciente de operadores privados en este ámbito. Frente a ello, el equipo de Gobierno local ha defendido el modelo del Plan 40/40, basado en la colaboración público-privada.
Según detalló la concejala, el plan permitirá crear alrededor de 6.000 nuevas plazas en la región, de las cuales un 40 % estarán integradas en la red pública. El 60 % restante se gestionará mediante el sistema de “cheque servicio”, que permitirá a los usuarios acceder a estos centros con financiación pública.
El proyecto, que cuenta con una inversión superior a 500 millones de euros, ha recibido ya más de 120 propuestas de cesión de parcelas por parte de ayuntamientos madrileños interesados en albergar estos equipamientos.
La nueva residencia prevista en Móstoles se organizará en unidades de convivencia reducidas, con un máximo de 25 personas por módulo. Estas contarán con espacios comunes como cocina, comedor y sala de estar, además de sistemas de comunicación directa con las familias, con el objetivo de ofrecer una atención más personalizada en un entorno adaptado.
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