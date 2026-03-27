Mercedes Zarzalejo espera un acuerdo "fructífero" para resolver el conflicto laboral en las escuelas infantiles de Madrid

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha manifestado este viernes su deseo de que las trabajadoras de las escuelas infantiles de gestión indirecta y las empresas adjudicatarias alcancen un acuerdo "fructífero" que ponga fin al conflicto laboral en el sector.

El sindicato UGT Servicios Públicos Madrid ha convocado una jornada de huelga el 7 de abril para protestar contra la prórroga de los contratos de las escuelas infantiles de gestión indirecta promovida por el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones públicas. Según UGT, esta medida contribuye a "consolidar la precarización del sector" y dificulta la mejora de las condiciones laborales.

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Desde el sindicato advierten que las subidas salariales contempladas en el convenio de escuelas infantiles no son viables con los contratos vigentes. Por ello, solicitan abrir un nuevo proceso de licitación, actualizar los pliegos de condiciones y garantizar salarios y derechos laborales adecuados para las trabajadoras de los centros infantiles de la región.